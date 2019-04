Kaley Cuoco produira l'adaptation d'un roman de Chris Bohjalian

(Kaley Cuoco, Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)



(Kaley Cuoco, Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)

Kaley Cuoco a récemment annoncé avoir obtenu les droits d'adaptation de The Flight Attendant, une surprise pour la star de The Big Bang Theory qui soupçonnait Reese Witherspoon d’en être déjà la propriétaire. En effet, l’actrice de Big Little Lies est connue pour décrocher les droits d’adaptations de succès littéraires.« Elle les prend tous. Je l’admire beaucoup pour ça », affirme Kaley Cuoco. Mais pas de Reese Witherspoon à l’horizon cette fois-ci. Cuoco a d’ores et déjà affirmé qu’elle adaptera le best-seller de Chris Bohjalian en série, un ouvrage qu’elle affectionne tout particulièrement.« C’est un excellent livre... J’en suis tombée amoureuse. J’ai donc appelé la société de Reese Witherspoon pour savoir si elle en avait les droits, parce que je les voulais. Elle ne l’avait pas fait alors j’ai sauté sur l’occasion. C’est ma première adaptation, ma première aventure. »Double aventure pour Kaley Cuoco qui incarnera aussi le personnage principal de la série. The Flight Attendant raconte l’histoire de Cassandra Bowden, hôtesse de l’air, qui se réveille après une folle soirée dans une chambre d’hôtel à Dubaï. Sauf que voilà, la chambre n’est pas la sienne, et elle se retrouve à côté d’un homme, raide mort. L’hôtesse de l'air, qui n’a plus aucun souvenir, commence alors à se poser des questions : « Pourrais-je être la meurtrière ? »En parlant de son nouveau rôle en tant que productrice de films, l’actrice a déclaré à Access Hollywood : « Il est impossible de laisser les choses aller d'elle-même, même quand on sort de la meilleure série du monde. On ne vous fera pas de cadeau. Vous devez continuer d’entreprendre, et ce, peu importe qui vous êtes. »Via Film News