Kamel Daoud, lauréat du prix mondial Cino Del Duca 2019

Le prix mondial Cino Del Duca est un prix français qui récompense chaque année un auteur de langue française « dont l’œuvre constitue, sous forme scientifique ou littéraire, un message d’humanisme ».Il tient son nom de Cino Del Duca, résistant, éditeur et patron de presse français, et a été créé par sa femme Simone Del Duca en 1969. Le lauréat remporte la somme de 200.000 €, la somme la plus élevée pour un prix littéraire après le prix Nobel de littérature.Kamel Daoud est connu pour avoir été le rédacteur en chef du journal le Quotidien d'Oran pendant 8 ans, entre 1994 et 2002. Après avoir quitté son poste, il a continué à écrire des chroniques et des éditos pour différents journaux, dont Le Point et le New York Times.L'écrivain alégérien s'est également imposé dans le milieu littéraire français grâce à son premier roman inspiré de L'étranger de Camus, Meursault, contre-enquête, édité par les éditions Actes Sud et récompensé par le prix Goncourt du premier roman. Plus récemment, son deuxième roman Zabor ou Les psaumes, a remporté le prix Méditerranée 2018. Son dernier ouvrage en date, Le peintre dévorant la femme, est paru chez Stock en octobre dernier.La Fondation Simone et Cino Del Duca a été créée en 1975 et demeure aujourd'hui protégée par l’Institut de France depuis 2005. L'institution est reconnue en France et à l’étranger dans le domaine des arts, des lettres et des sciences grâce à ses subventions, ses prix et ses aides attribués sur proposition des académies de l’Institut de France.