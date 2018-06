Kamila Shamsie remporte le Prix Feminin de la fiction 2018

Le prix britannique fut inauguré en 1996 pour promouvoir et encenser les ouvrages de fiction écrits par des femmes à travers le monde. Il est depuis remis chaque année à un roman écrit par une femme en anglais sans tenir compte de la nationalité, du pays de résidence ou de l’âge de l’auteure ni des sujets abordés. Le prix a changé deux fois de nom depuis sa création.Cette année, Kamila Shamsie faisait partie de la sélection finale et l’emporte face aux Américaines Elif Batuman pour The Idiot chez Jonathan Cape et Jesmyn Ward avec Sing, Unburied, Sing chez Bloomsbury Circus, les Britanniques Imogen Hermes Gowar pour The Mermaid and Mrs Hancock, aux éditions Harvill Secker et Jessie Greengrass avec Sight chez John Murray ainsi que l’Indienne Meena Kandasamy avec son second roman When I Hit You: Or, A Portrait of the Writer as a Young Wife chez Atlantic Books.C’était la troisième fois que Kamila Shamsie se retrouvait dans la short list et s’est enfin vu remettre le prix pour son sixième roman le 6 juin lors d’une cérémonie ayant eu lieu en centre-ville de Londres au Bedford Square Gardens. Le roman faisait également partie de la shortlist du Man Booker Prize 2017 et de la longlist du Costa novel award 2017, les deux autres grands prix littéraires britanniques.Home Fire suit le destin de trois frères et sœurs orphelins, la plus âgée Isma et les jumeaux Aneeka et Parvaiz. Aneeka a quitté Londres pour travailler dans la branche médiatique d’Isis aux États-Unis. Quand Eamonn, fils du secrétaire d’État à l’Intérieur musulman britannique fait irruption dans leur vie, Aneeka espère se servir de lui pour sauver leur frère disparu.