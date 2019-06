Kate Mosse reçoit la médaille de la ville de Carcassonne

L'auteure à succès Kate Mosse a reçu le 13 juin 2019 la médaille de la ville de Carcassonne. Elle en a profité pour faire une dédicace exceptionnelle à la librairie Breithaupt de son dernier ouvrage, The Burning Chambers.

Kate Mosse (Patryk Korzeniecki - CC BY-SA 3.0)

Kate Mosse (Patryk Korzeniecki - CC BY-SA 3.0)



Kate Mosse est une habituée de la ville de Carcassonne. Il y a une trentaine d'années, elle a décidé d'acheter une maison de vacances au pied de la célèbre Cité. Un lieu qui est à l'origine de son inspiration pour un grand nombre de ses livres, dont le roman Labyrinthe (traduit de l'anglais par Gérard Marcantonio aux éditions JC Lattès).



La romancière ne s'est d'ailleurs pas retenue pour chanter les louanges de la ville : « Carcassonne, c'est la ville la plus belle. [...] Je suis écrivaine, car je suis à Carcassonne. Mes meilleures idées me viennent d'ici ». Gérard Larrat, le maire de Carcassonne, a tenu à rappeler que la médaille est « réservée à ceux qui apportent une plus-value à la Ville et qui lui donnent de la renommée ».



La trame du dernier roman de Kate Mosse a donc fini par convaincre le maire de Carcassonne. The Burning Chambers est le premier tome d'une future trilogie. Il commence encore une fois à Carcassonne, avec la découverte d'une lettre anonyme par une jeune fille : Minou Joubert. La trame devrait être inspirée des guerres de religion entre huguenots et catholiques. La sortie de la traduction française en librairie est prévue pour 2020.



« Trois générations de ma famille ont été fières de connaître la Carcassonne que je célèbre dans mes romans », a confié la romancière anglaise. « Je suis heureuse d'avoir l'occasion d'exprimer ma gratitude aux lecteurs de toutes nationalités — français, néerlandais, anglais et bien d'autres — qui partagent mon attachement à cette grande ville et qui me font l'honneur de croire aux triomphes et aux tragédies de mes personnages fictifs. »