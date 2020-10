Kent State, de Derf Backderf, récompensé par le Prix ACBD Comics 2020

Après l'autobiographie (Mon Ami Dahmer) et l'autofiction (Trashed), l'auteur américain Derf Backderf réalise un magistral documentaire historique sur les années 1970 et la contestation contre la guerre du Vietnam. Kent State relate les événements qui ont mené à la manifestation du 4 mai 1970 et à sa violente répression sur le campus de cette université de l'Ohio. Quatre manifestants, âgés de 19 à 20 ans, furent tués par la Garde nationale au cours de cette journée. Cet événement marqua considérablement les esprits et provoqua des manifestations gigantesques dans tout le pays avec plus de quatre millions de personnes dans les rues, marquant un retournement de l'opinion publique sur l'engagement américain au Vietnam.

< >

« Ce comic-book documentaire parvient à créer de l’empathie pour les protagonistes d’un évènement historique américain tout en associant une rigueur d’enquête indiscutable. Cet album fait la démonstration de la maturité d’un auteur qui avait déjà marqué les esprits en France avec son glaçant Mon ami Dahmer. C’est une œuvre autant qu’un artiste qui s’installe, album après album, dans le 9e art mondial », indique l'ACBD.Le résumé de l'éditeur pour Kent State :Ce prix récompense un album publié entre les mois d’octobre 2019 et septembre 2020, un album initialement publié par un éditeur anglophone, pour un public anglophone et dont la traduction est assurée par un éditeur francophone pour le marché français. 5 autres titres étaient en lice pour cette récompense 2020 Kent State succède à l'album Mister Miracle, scénarisé par Tom King et dessiné par Mitch Gerads, publié en France par Urban Comics dans une traduction de Jérôme Wicky, récompensé en 2019 par l'ACBD.