Kianoush reçoit le Prix Couilles au Cul 2018

À Yan Lindingre, rédacteur en chef de Fluide Glacial et fondateur du Prix « Couille au Cul », Willis de Tunis, lauréate de 2016, avait écrit : « Vous êtes arrivés à faire une chose incroyable avec ce prix : faire écrire le mot "couilles" dans des journaux tunisiens ! »



Une fierté pour ce prix qui récompense depuis 3 ans un artiste à la fois talentueux et courageux, qui doit se battre pour continuer de publier. En recevant ce prix, le lauréat qui subit des menaces dans son pays s’assure de soutiens de par le monde et s’ouvre des opportunités professionnelles.



Comme en Turquie ou dans le Maghreb, il y a une longue tradition du dessin en Iran qui remonte aux miniatures persanes, sommet de l’art du Moyen-Orient. Mais, hélas, la situation politique et les traditions religieuses pèsent sur le quotidien des créateurs.

Kianoush, artiste militant pour la liberté d'expression et réfugié politique en France depuis 2009, est le lauréat du Prix « Couilles au Cul » 2018. L’académie salue son courage et sa persévérance face à la république des mollahs peu encline à l’autodérision.



J’observe la société et les interactions entre les êtres humains - philosophiquement, politiquement et instinctivement. Ceci est ma principale source d'inspiration. Je provoque la société pour lui rappeler d'agir et parfois réagir. Je mets l'activisme dans chaque ligne ou pixel. Mon intention principale est de rappeler la valeur de la liberté d'expression comme un droit fondamental pour les êtres humains.



Je crois à la liberté d’expression totale. Sans limites. Sans exception. On peut tout dessiner. On a le droit de tout dire, de provoquer, voire d’insulter. Et si quelqu’un se sent blessé, il peut saisir la justice. C’est le fonctionnement normal de la démocratie.



C’est ce qu’il faut protéger… J’ai entendu beaucoup de gens dire : « Il ne faut pas jeter de l’huile sur le feu ». Il faudrait donc se taire pour garantir le pouvoir des cons ? Quand je vois des Européens qui vivent librement, qui ne savent pas ce que c’est que de vivre dans une dictature et qui critiquent la liberté d’expression, je les invite à émigrer en Iran et à y vivre pendant dix ans. On verra après ce qu’ils diront de la liberté… Le dessinateur de presse est un militant qui défend la liberté d’expression.