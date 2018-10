Kidnapping de Gaspard Koenig deviendra La forêt d'argent chez Arte

Publié en janvier 2016, le roman Kidnapping de Gaspard Koening fera l’objet d’une adaptation portée par Emmanuel Bourdieu (Louis-Ferdinand Céline, Les Amitiés maléfiques).







Le réalisateur tourne actuellement pour Arte la fiction La forêt d’argent : il s’agit là d’une libre adaptation du livre de Gaspard Kœnig. On retrouve au casting de ce drame intimiste entre la France et la Roumanie, Nicolas Duvauchelle, l’actrice roumaine Marina Palii et Julia Faure (J’ai 2 amours).

David (Nicolas Duvauchelle) et Élisabeth (Julia Faure) sont les heureux parents de Georges, 5 ans, dont ils confient la garde à une jeune fille au pair roumaine, Roxana (Marina Palii).

Jeune financier ambitieux dans une banque européenne, David se voit confier un projet de réseau autoroutier européen stratégique impliquant la Roumanie. Il sollicite l’aide de Roxana, qui se trouve être précisément originaire de la région que traverse le projet du tracé routier.



Tout à sa mission, David embarque Roxana dans sa folle aventure roumaine, sans avoir conscience des conséquences de cette décision.

À propos de Kidnapping : En débarquant à Londres, Ruxandra est devenue « Roxy », une nanny roumaine parmi des milliers d’autres, au service exclusif du petit George, deux ans. Tout semble séparer David, le père, angoissé par sa carrière à la City, et cette jeune femme qui observe le mode de vie de ses employeurs avec un mélange de convoitise et de mépris. Jusqu’au jour où un important projet d’autoroute transeuropéenne met la Roumanie au cours des préoccupations de David. Et si Roxy détenait désormais la clé de ses ambitions ? L’Est et l’Ouest, le village et la mégalopole, la tradition et la raison : qui finira par kidnapper l’autre ? Des beaux quartiers londoniens aux monastères des Carpates en passant par les bureaux de Bruxelles et le détroit de Gibraltar, Gaspard Kœnig nous offre un roman trépidant, une satire lucide et documentée des rêves européens.



Le tournage se déroulera jusqu’au 13 décembre 2018 en Roumanie (du 28/10 au 01/11) puis en Alsace (du 21/11 au 13/12). C’est une coproduction impliquant Arte France, Italique Productions et Zadig Productions.