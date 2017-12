Kill or Be Killed, le comic d'Ed Brubaker et Sean Phillips, bientôt au cinéma

Sorti en 2014, le film John Wick voyait David Leitch et Chad Stahelski passer pour la première fois derrière la caméra après une carrière à organiser les cascades sur plusieurs grosses productions hollywoodiennes, notamment Matrix. Ils retrouvaient d'ailleurs Keanu Reeves qui endossait le premier rôle de ce film au scénario assez simple : un ancien tueur à gages se remet au boulot pour venger... son chien. Le tout était évidemment assez violent.

Stahelski semble donc tout désigné pour adapter la bande dessinée de Brubaker, Phillips et Elizabeth Breitweiser, coloriste. À la production, Basil Iwanyk, déjà à ses côtés pour John Wick, lui fait aussi confiance. Le scénariste Dan Casey devrait se charger de l'adaptation du comics, lui qui avait déjà travaillé sur une autre œuvre de Brubaker, Incognito.

Le résumé de l'éditeur pour Kill or Be Killed :

Après une tentative ratée de suicide, Dylan est sauvé par un démon, qui lui propose un marché. Il doit assassiner au moins un salopard par mois... afin de gagner le droit de survivre. Et bien entendu, comme tout tueur, il va devoir pratiquer son premier assassinat, ce qui s'avère plus difficile que prévu... De plus, il se débat pour cacher ce secret qui met lentement sa vie en miette, ainsi que celle de ses proches.