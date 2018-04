Kim Tak-hwan et les traductrices Yeong-hee Lim et Françoise Nagel primés

Créé en septembre 2014, le Prix Caméléon de l’Université Jean Moulin Lyon 3 est un prix étudiant qui récompense l'auteur et le traducteur d’un roman étranger contemporain traduit en français. Après le Brésil, le Japon et l’Espagne, le Prix Caméléon 2018 s’est mis aux couleurs de la Corée. C’est au terme d’une année ponctuée de rencontres littéraires, échanges et vote des jurés que le vainqueur a été désigné parmi les trois ouvrages sélectionnés.

Les romans meurtriers de Kim Tak-hwan, ouvrage traduit du coréen par Yeong-hee Lim et Françoise Nagel, publié aux Éditions Philippe Picquier, est le grand gagnant de cette édition.

Le résumé de l'éditeur pour Les romans meurtriers :

En 1778, le soleil de la prospérité brille sur le royaume coréen de Joseon, mais plus la lumière est vive et éclatante, plus l'obscurité est profonde. Une série de meurtres plonge la capitale dans l'angoisse. Au chevet de chaque victime, a été déposé un livre du romancier le plus populaire de l'époque. L'impétueux dosa Yi de la Haute Cour de Justice est chargé de l'enquête. Il n'a que vingt ans et c'est avant tout un guerrier. Commence pour lui la période la plus fascinante et la plus déroutante de son existence, celle où il va se frotter aux complots, aux trahisons, aux guets-apens, frôler la mort et nouer une amitié qui va changer sa vie. C'est une plongée dans un monde où les mots tissent le piège des intrigues politiques et peuvent devenir des instruments de mort.