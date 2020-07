Klara and the Sun : le prochain titre de Kazuo Ishiguro porté sur grand écran

Annoncé pour mars 2021, le prochain roman de l’écrivain britannique Kazuo Ishiguro, intitulé Klara and the Sun, aura droit à son adaptation au cinéma, apprend-on. La société de production 3000 Pictures, propriété de Sony Pictures Entertainment et de HarperCollins US, sera aux commandes du projet.







À l’annonce de la sortie de l’ouvrage, Angus Cargill, éditeur de l’écrivain chez Faber avait qualifié ce roman sur « le cœur humain » de « magnifique ». « Cet ouvrage offre un regard sur notre monde en mutation à travers les yeux d’un narrateur incroyable » avait tenu à souligner à son tour Jordan Pavlin, son éditeur américain. « C’est un roman qui pose la question de ce que signifie aimer. » Elizabeth Gabler, fondatrice et présidente de la société de production américaine 3000 Pictures — joint-venture de Sony Pictures et HarperCollins US — a fait usage des droits de préemption sur Klara and the Sun , prochain titre de l’écrivain britannique Kazuo Ishiguro, pour en obtenir les droits d’adaptation.David Heyman, connu pour avoir produit la série de films Harry Potter ainsi que Les Animaux Fantastiques, sera producteur de la future adaptation pour sa société Heyday Films. Kazuo Ishiguro sera également impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif, précise Deadline Pour rappel, Klara and the sun sera le premier roman de l’écrivain britannique depuis son Prix Nobel de littérature , en 2017. Annoncé pour le printemps prochain, le roman suivra Klara, une amie artificielle dotée de qualités d’observation exceptionnelles. Alors qu’elle prend la poussière sur les étagères d’une boutique, elle garde espoir qu’un client la choisira bientôt.À l’annonce de la sortie de l’ouvrage, Angus Cargill, éditeur de l’écrivain chez Faber avait qualifié ce roman sur « le cœur humain » de « magnifique ». « Cet ouvrage offre un regard sur notre monde en mutation à travers les yeux d’un narrateur incroyable » avait tenu à souligner à son tour Jordan Pavlin, son éditeur américain. « C’est un roman qui pose la question de ce que signifie aimer. »