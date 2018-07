Kouamé, lauréat 2018 du Prix Livre et Droits de l'Homme de la Ville de Nancy

Editeur : Xo

Genre :

Total pages : 238

Traducteur :

ISBN : 9782374480572



Revenu des ténèbres

de Kouame

La peur. L'effroi. Le choc épouvantable de voir, à 14 ans, ses parents tués sous ses yeux. Il n'y a plus rien pour Kouamé. Plus rien que la crainte que les tueurs reviennent et le tuent à son tour.Alors Kouamé prend la fuite. Il passe dans le pays voisin et décide de gagner la Libye. Là, si jeune, il affronte l'enfer du désert et le cynisme des passeurs. Ballotté dans des camions surchargés, il le sait : celui qui tombe est condamné à mourir.

J'achète ce livre grand format à 16.90 €