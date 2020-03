Kristelle Chassang, lauréate du Prix Pèlerin du livre de témoignage 2019

« Ça va être compliqué... » : quatre mots leur suffisent pour se débarrasser du problème. Le problème, c’est Ethan. Ethan est un petit garçon polyhandicapé. En soi, bien sûr, Ethan n’est pas un problème, c’est un petit garçon qui demande plus d’attention que les autres, une présence plus soutenue : il faut s’adapter à lui. Mais c’est précisément ce que tout le monde refuse de faire, et voilà comment, par mauvaise volonté plus que par malveillance, un enfant se voit privé d’école.

Le jury Prix Pélerin du témoignage est composé de 20 femmes, âgées de 21 à 86 ans, occupants des postes variés, de l’enseignante à l’infirmière, en passant par la journaliste ou la traductrice. Toutes habitent dans différentes régions de France, et beaucoup sont bénévoles dans les bibliothèques ou auprès de détenus ou d’handicapés.Pour cette édition 2019, elles ont choisi de récompenser, Kristelle Chassang pour son ouvrage Ethan ira-t-il à l’école ?. Dans ce livre, l'auteure « témoigne de son combat incessant pour son fils différent » , pour reprendre les mots de la directrice de la rédaction de l’hebdomadaire Pélerin, adressés dans un communiqué.« À l’heure du numérique et du virtuel, le témoignage incarné retrouve partout ses lettres de noblesse. Notre jury de lecteurs ne s’y trompe pas et plébiscite ces textes écrits à la première personne, puisant dans ces récits personnels, des éléments de compréhension de sa propre vie. Kristelle Chassin nous tend un miroir, son courage et sa dignité nous font grandir. Un peu de son histoire devient aussi la nôtre, participe à nous relier les uns aux autres, contribue à nous rendre meilleurs » ajoute-t-elle.Kristelle Chassang est née le 12 janvier 1979 à Clermont-Ferrand. Après avoir été agent immobilier jusqu’à la naissance de son fils Ethan, elle a cessé son activité durant huit ans pour se consacrer à lui, lui apprendre à lire, écrire, compter. Aujourd’hui, Kristelle a repris une activité professionnelle et se consacre à d’autres projets avec Ethan.Résumé de l’éditeur d' Ethan ira-t-il à l’école ? : En 2018, le Prix Pélerin du livre de témoignage était revenu à Sarah Marty pour son livre Soixante jours, publié par les éditions Denoël.Un autre prix, intitulé Mention spéciale « en Chemin », a été décerné à Guirec Soudée pour Le monde selon Guirec et Monique, paru chez Flammarion en avril 2019.Instaurée depuis quatre ans, cette catégorie récompense le meilleur récit de voyage. Elle distingue celles et ceux qui cheminent à la rencontre d’eux-mêmes et des autres, en quête de sens, de spiritualité, de découverte ou de guérison.Résumé de l'éditeur pour Le monde selon Guirec et Monique :La remise des prix aura lieu le jeudi 12 Mars 2020 à 13 heures au sein des locaux Bayard au 18, rue Barbès 92120 Montrouge. Elle se fera en présence de Kristelle Chassang.