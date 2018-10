L'Académie des lettres du Québec attribue ses prix poésie, théâtre, roman et essai

L’Académie des lettres du Québec dévoile les finalistes des prix Alain-Grandbois, Marcel-Dubé, Ringuet et Victor-Barbeau. La cérémonie de remise des prix aura lieu le mardi 23 octobre à 17 h, à la Maison des écrivains, 3492, avenue Laval à Montréal.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Les finalistes du prix Alain-Grandbois (poésie) sont :



Jean-Marc Desgent, pour Strange fruits (éditions Poètes de brousse) ;

Catherine Lalonde, pour La dévoration des fées (Le Quartanier) ;

Judy Quinn, pour Pas de tombeau pour les lieux (Le Noroît).



Le jury était présidé par Martine Audet et composé de Denise Desautels et de Jean-Paul Daoust.



Les finalistes du prix Marcel-Dubé (théâtre) sont :



Sarah Berthiaume, pour Antioche (Éditions de Ta Mère) ;

Steve Gagnon, pour Os, la montagne blanche (L’instant même) ;

Catherine Léger, pour Filles en liberté (Leméac éditeur).



Le jury était présidé par Michel Marc Bouchard et composé de Lorraine Camerlain et Carole Fréchette.



Les finalistes du prix Ringuet (roman) sont :



Stéfanie Clermont, pour Le jeu de la musique (Le Quartanier) ;

July Giguère, pour Et nous ne parlerons plus d’hier (Leméac éditeur) ;

Brigitte Haentjens, pour Un jour je te dirai tout (Les éditions du Boréal).



Le jury était présidé par Monique Proulx et composé de Jacques Allard et de France Théoret.



Les finalistes du prix Victor-Barbeau (essai) sont :



Serge Bouchard, pour Le peuple rieur, Hommage à mes amis innus (Lux éditeur) ;

David Dorais, pour Que peut la critique littéraire ? (L’instant même) ;

Sophie Dubois, pour Refus global, Histoire d’une réception partielle (Les Presses de l’Université de Montréal).



Le jury était présidé par Lise Bissonnette et composé de Jean-Claude Corbeil et de Georges Leroux.