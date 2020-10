L'Académie française aura sa propre librairie

Photographie : aquarelle de Thierry Duval (Mia Feigelson, domaine public)

Situé sur le quai de Conti, dans le 6e arrondissement de Paris, l’institut de France regroupe cinq académies, dont l’Académie française. Depuis des décennies, les membres de différents corps se réunissent sous la coupole de l’ancien collège des Quatre Nations pour discuter de sujet divers, allant de l’avenir du pays au futur de l’écriture inclusive.L’été dernier, des travaux d’envergure ont été réalisés au sein de l’établissement. Toutes les installations électriques ont été revues, les fauteuils, moquettes des gradins et des sols ont été changés et remis à neuf pour rendre le lieu plus moderne et confortable. Une vente aux enchères proposant les 39 anciens sièges était justement organisée jeudi 8 octobre par la maison de vente AuctionArt.Ces réaménagements s’accompagnent d’un autre projet, plus ambitieux encore. Un chantier a en effet été mis en place pour créer une librairie à deux pas de l’Institut. Comme l’explique le journal Le Point , l'installation de la boutique sera rendue possible en fermant l’arche qui reliait auparavant la rue de Seine et les bords du fleuve.Le passage se fera désormais quelques mètres à côté, sous une autre arche qui abritait jusque là des bureaux. Cette décision propose un retour dans le passé inédit pour l’établissement, comme le souligne Sybille de Gastines, porte-parole de la maison « Ce faisant, nous allons recréer le passage tel qu’il existait à l’époque de Le Vau [l’architecte à l’origine de la coupole, NdR] ».Le lieu est, de plus, depuis longtemps associé aux livres, puisqu’il « accueillait les ancêtres des bouquinistes, qui ont dû s’installer sur les bords de la Seine quand le passage a été fermé », rappelle Xavier de Bergh, le directeur du Service Patrimoine et Travaux à l'Institut. Reste à savoir quel catalogue la « librairie des Immortels » proposera au public.