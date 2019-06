L'Académie française présente le palmarès de ses prix pour l'année 2019

Harshil Shah, CC BY ND 2.0

GRANDS PRIX



Grand Prix de la Francophonie

M. Abdeljalil Lahjomri (Maroc)

et M. Petr Král (République tchèque)



Grande Médaille de la Francophonie

M. Jean Pruvost



Grand Prix de Littérature

M. Régis Debray, pour l'ensemble de son œuvre



Grand Prix de Littérature Henri Gal

Prix de l'Institut de France :

M. Michel Le Bris, pour Pour l'amour des livres et l'ensemble de son œuvre



Prix Jacques de Fouchier

M. Claude Martin, pour La diplomatie n'est pas un dîner de gala. Mémoires d'un ambassadeur



Grand Prix Michel Déon

M. Stéphane Hoffmann



Prix de l'Académie française Maurice Genevoix

M. Jean-Marie Planes, pour Une vie de soleil et l'ensemble de son œuvre



Grand Prix Hervé Deluen

M. Dai Sijie (Chine)



Grand Prix de Poésie

M. Pierre Oster, pour l'ensemble de son œuvre poétique



Grand Prix de Philosophie

M. Jacques Bouveresse, pour l'ensemble de son œuvre



Grand Prix Moron

Mme Barbara Stiegler, pour « Il faut s'adapter ». Sur un nouvel impératif politique



Grand Prix Gobert

M. Philippe Joutard, pour La Révocation de l'édit de Nantes ou les Faiblesses d'un État et l'ensemble de son œuvre



Prix de la Biographie (littérature)

M. Georges Forestier, pour Molière



Prix de la Biographie (histoire)

M. Olivier Varlan, pour Caulaincourt



Prix de la Critique

M. Jean Céard, pour l'ensemble de ses travaux critiques



Prix de l'Essai

Mme Anne de Lacretelle, pour Tout un monde. Jacques de Lacretelle et ses amis



Prix de la Nouvelle

M. Louis-Antoine Prat, pour Belle encore et autres nouvelles



Prix d'Académie

Mme Dominique Schnapper, pour La Citoyenneté à l'épreuve. La démocratie et les juifs et l'ensemble de son œuvre

M. Michel Collot, pour son œuvre poétique et critique

M. René Hénane, pour Aimé Césaire, une poétique

M. Denis Lalanne, pour Dieu ramasse les copies



Prix du cardinal Grente

P. Jean-Yves Lacoste, pour l'ensemble de son œuvre



Prix du Théâtre

M. Édouard Baer, pour l'ensemble de son œuvre dramatique



Prix du Jeune Théâtre Béatrix Dussane-André Roussin

M. Hervé Bentégeat, pour Meilleurs Alliés



Prix du Cinéma René Clair

Mme Valeria Bruni-Tedeschi, pour l'ensemble de son œuvre cinématographique



Grande Médaille de la Chanson française

M. Vincent Delerm, pour l'ensemble de ses chansons



Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises

Mme Silvia Baron Supervielle, femme de lettres franco-argentine

Mme Nurith Aviv, cinéaste israélienne

M. Tahar Bekri, poète tunisien

Mme Marie-Noëlle Craissati, d'origine égyptienne, fondatrice des éditions Alexandrines qui publient notamment la collection « Le Paris des écrivains »

M. Gérald Larose, chef de file du syndicalisme québécois, qui a œuvré pour la défense du français dans la société québécoise



PRIX DE FONDATIONS - PRIX DE POÉSIE



Prix Théophile Gautier

M. James Sacré, pour Figures de silences



Prix Heredia

M. Denis Rigal, pour La Joie peut-être



Prix François Coppée

M. Sébastien Fevry, pour Solitude Europe



Prix Paul Verlaine

M. Pascal Riou, pour D'âge en âge



Prix Maïse Ploquin-Caunan

M. Gabriel Zimmermann, pour Depuis la cendre





PRIX DE LITTÉRATURE ET DE PHILOSOPHIE



Prix Montyon

Mme Olivia de Lamberterie, pour Avec toutes mes sympathies



Prix La Bruyère

M. Martin Rueff, pour Foudroyante pitié. Aristote avec Rousseau, Bassani avec Céline et Ungaretti et pour À coups redoublés. Anthropologie des passions et doctrine de l'expression chez Jean-Jacques Rousseau



Prix Jules Janin

M. Jean-Claude Schneider, pour sa traduction des OEuvres complètes d'Ossip Mandelstam



Prix Émile Faguet

M. Stéphane Zékian, pour son édition critique des éloges de Ronsard, Michelet, Chénier, Gautier, Fontenelle, Vigny et Taine proposés par Thibaudet au concours d'éloquence de l'Académie française



Prix Louis Barthou

M. Michel Bernard, pour Le Bon Cœur



Prix Anna de Noailles

Mme Paule Du Bouchet, pour Debout sur le ciel



Prix François Mauriac

M. Bruno Pellegrino, pour Là-bas, août est un mois d'automne



Prix Georges Dumézil

M. Alain Boureau, pour Le Feu des manuscrits. Lecteurs et scribes des textes médiévaux



Prix Roland de Jouvenel

M. Florent Couao-Zotti, pour Western tchoukoutou



Prix Biguet

M. Florian Michel, pour Étienne Gilson. Une biographie intellectuelle et politique



Prix Jacques Lacroix

M. Baptiste Morizot, pour Sur la piste animale





PRIX D'HISTOIRE



Prix Guizot

M. Marcel Gauchet, pour Robespierre, l'homme qui nous divise le plus

M. Jean-Pierre Cabestan, pour Demain la Chine : démocratie ou dictature ?



Prix Thiers

M. Philippe Apeloig, pour Enfants de Paris (1939-1945)



Prix Eugène Colas

M. François Dosse, pour La Saga des intellectuels français (1944-1989)

M. Gérard Noiriel, pour Une histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos jours



Prix Eugène Carrière

Mme Sophie Mouquin, pour Versailles en ses marbres. Politique royale et marbriers du roi



Prix du maréchal Foch

M. Jean-Vincent Holeindre, pour La Ruse et la Force. Une autre histoire de la stratégie



Prix Louis Castex

MM. Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, pour Là où se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase, dans l'Europe des confins



Prix Monseigneur Marcel

Mme Catherine Kikuchi, pour La Venise des livres (1469-1530)

M. Shinichiro Higashi, pour Penser les mathématiques au xvie siècle



Prix Diane Potier-Boès

Mme Oissila Saaïdia, pour L'Algérie catholique. Une histoire de l'Église catholique en Algérie (xixe-xxie siècle)



Prix François Millepierres

Mme Claudia Moatti, pour « Res publica ». Histoire romaine de la chose publique



Prix Augustin Thierry

M. Jean-Charles Ducène, pour L'Europe et les géographes arabes du Moyen Âge (ixe-xve siècle)

PRIX DE SOUTIEN À LA CRÉATION LITTÉRAIRE



Prix Henri de Régnier

Mme Charlotte Hellman, après Glissez, mortels



Prix Amic

Mme Diane Mazloum, après L'Âge d'or



Prix Mottart

M. Guy Boley, après Quand Dieu boxait en amateur.