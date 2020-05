L'académie Goncourt dévoile les finalistes des Goncourt du printemps 2020

Ce 5 mai 2020, les jurés de la prestigieuse récompense littéraire ont dévoilé le nom des auteurs qui concourront aux Goncourt du premier roman, de la nouvelle et de la biographie Edmonde Charles-Roux. Les lauréats, eux, seront connus le 11 mai prochain, date de réouverture des librairies.



Dans un communiqué, l’Académie Goncourt affirme avoir pris cette décision « en soutien aux libraires très touchés économiquement par les mesures induites par le covid-19 et qui rouvriront lundi 11 mai leurs magasins ». En raison des circonstances actuelles, les délibérations ont eu lieu en visioconférences.Les finalistes du Goncourt premier roman sont :Maylis Besserie, Le Tiers Temps (Gallimard)Anne Pauly, Avant que j’oublie (Verdier)Constance Rivière, Une fille sans histoire (Stock)Les finalistes du Goncourt de la nouvelle sont :François Garde, Lénine à Chamonix (Guérin)Vincent Ravalec, Nouvelles, version intégrale (Au Diable Vauvert)Anne Serre, Au cœur d’un été tout en or (Mercure de France)Les finalistes du Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux sont :Jean-Baptiste Bilger, Chamfort ou la subversion de la morale (Cerf)Jean-Luc Bitton, Jacques Rigaut le suicidé magnifique (Gallimard)Jean-Louis Cabanès et Pierre Dufief, Les frères Goncourt (Fayard)Pierre Ménard, Les infréquentables frères Goncourt (Tallandier)Thierry Thomas, Hugo Pratt, trait pour trait (Grasset)Couronné pour l’ensemble de son œuvre, le nom du poète lauréat du Goncourt de la poésie Robert Sabatier sera également proclamé le 11 mai, précise l’institution.