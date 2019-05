L'académie Goncourt récompense Marie Gauthier, Caroline Lamarche et Yvon Le Men

Félix, quatorze ans, en apprentissage dans un bourg poussiéreux et écrasé de chaleur, est hébergé par son patron. Dans la maison du cantonnier habite aussi sa fille de seize ans Gilberte, dite Gil. Gil travaille à la supérette, s'occupe avec une certaine légèreté des repas et du ménage. Dans le temps qui lui reste, elle s'éclipse avec des hommes. Beaucoup d'hommes, souvent plus âgés qu'elle. Fasciné par la jeune fille, Félix vit dans l'attente d'un regard de Gil, d'un signe.

Nous sommes ici, dans ces neuf nouvelles, à la lisière de deux mondes, là où se croisent humains en déroute et animaux sauvages ou domestiques. Chacun, pour se sentir moins seul, a tenté de rejoindre l'autre, et l'on ne sait qui, de la bête ou de l'humain, est en quête de protection. C'est le cas du rat Horatio qu'un jeune homme paumé promène, mort, au bout de son bras en déclamant des vers; celui de Mensonge, le cheval qui emporte une fillette loin d'un monde adulte mensonger; celui de Rudi, l'écureuil qui dans un cimetière distrait de ses sombres pensées une mère endeuillée; celui de Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, des fourmis victimes de jeunes vandales en balade; celui d'Ulysse, le hérisson sauvé par la narratrice, qui la sauve à son tour de l'ennui d'une soirée à la table de purs intellectuels; j'en passe. Toutes ces existences sont blessées ou menacées, mais libres à leur manière et sur le qui-vive, comme celle qui raconte leur histoire.