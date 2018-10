L'Académie nationale de médecine couronne Philippe Lançon

Le Prix Jean Bernard 2018 de l'Académie nationale de médecine a été décerné à Philippe Lançon pour son roman Le lambeau paru aux éditions Gallimard en avril 2018. Le prix Jean Bernard a été créé à l'initiative de l'Académie nationale de médecine pour récompenser l'œuvre d'un écrivain qui illustre le lien entre médecine et littérature et est fidèle aux valeurs humaines prônées par le célèbre hématologue décédé en 2001, premier président du comité d'éthique.

Le 6 janvier 2015, Philippe Lançon assiste à la représentation de La Nuit des Rois de Shakespeare dans un petit théâtre d'Ivry. Il a pris ses billets pour les Etats-Unis où il donnera des cours de littérature à Princeton et rejoindra sa nouvelle compagne. Le lendemain matin, Houellebecq est interviewé sur France Inter pour la parution de Soumission ; Lançon, qui a écrit un papier élogieux dans Libé, écoute en faisant sa gymnastique sur un tapis qu'il a rapporté d'Irak en 1991, deux jours avant les bombardements américains. S'il n'était pas rentré, il serait devenu reporter de guerre et non journaliste littéraire. A la conférence de Charlie Hebdo, tout le monde parle de Houellebecq, puis des banlieues. Tignous dit que l'Etat les a abandonnées et a fabriqué des islamistes et des délinquants. Bernard Maris s'insurge. Lançon montre un livre de jazz à Cabu, quand les tueurs arrivent.

Philippe Lançon, journaliste à Libération et Charlie Hebdo, raconte l'attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier 2013 dont il a été victime, un quart du visage inférieur droit détruit. Le récit de ce massacre qui transformera sa vie et le fera basculer dans l'horreur. Un témoignage prenant d'un homme meurtri qui subira une quinzaine d'opérations. Le récit depuis sa chambre d'hôpital, de ses craintes, de ses angoisses, de ses douleurs et de sa renaissance.Le jury du Prix Jean Bernard rassemblait Antoinette Bernard (fille de Jean Bernard), Philippe Bouchard (Académie de médecine), Marie-Germaine Bousser (Académie de médecine), Catherine Buffet (Académie de médecine), Laurence Camous (Conservatrice générale honoraire), Catherine Fay (traductrice), Jean-Louis Michaux (Académie de médecine), Yannick Poirier (librairie Tschann) et Joelle de Roux (infirmière).Le résumé de l'éditeur pour Le lambeau :