L'adaptation cinématographique de Poupée Volée d'Elena Ferrante se concrétise

Pourquoi Leda interrompt-elle brusquement ses vacances? Enseignante à l'université de Florence, seule depuis que ses deux filles sont parties rejoindre leur père au Canada, elle passe quelques semaines au bord de la mer et, parmi les estivants qu'elle observe chaque jour sur la plage, s'intéresse surtout à une famille, une véritable tribu. Elle se lie plus particulièrement d'amitié avec Nina, jeune femme mariée à un homme plus âgé, et à sa fille Elena, qui semblent très complices et comme étrangères à une famille un peu rustre. Cette rencontre constitue pour Leda l'occasion de réfléchir à ses rapports avec ses propres filles, qu'elle a abandonnées pendant trois ans alors qu'elles étaient encore enfants, et à une maternité qu'elle n'a jamais pleinement assumée. Saura-t-elle se montrer à la hauteur cette fois?

Cela fait maintenant deux ans que le projet de Maggie Gyllenhaal est connu. En octobre 2018 , les éditions E/O, qui gèrent les droits de l'oeuvre en Italie, annonçaient officiellement leur collaboration avec l’actrice américaine.Pour son premier film, dont le titre reprend celui du livre dans sa version anglophone, The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal entend non seulement se charger de la réalisation, mais aussi de l’écriture du scénario. Elle sera également co-productrice du film avec Talia Kleinhendler et Osnat Handelsman-Keren, par le biais de leur société Pie Films et Charlie Dorfman.«Quand j'ai fini de lire Poupée Volée d'Elena Ferrante, j'ai senti que quelque chose de secret et de vrai avait été dit à haute voix. Et j'ai été à la fois dérangée et réconfortée par cela. J'ai immédiatement pensé à quel point l'expérience serait plus intense dans une salle de cinéma, avec d'autres personnes autour. Et je me suis mise à travailler sur cette adaptation. Il se trouve que le script a attiré d'autres personnes intéressées à explorer ces vérités secrètes sur la maternité, la sexualité, la féminité, le désir. Et je suis ravie de poursuivre ma collaboration avec des acteurs et des cinéastes aussi courageux et passionnants.», a déclaré Maggie Gyllenhaal citée par Deadline Pour ce qui est du casting, seront notamment réunis à l’écran Olivia Colman, récemment récompensée pour son rôle dans The Favorite, qui incarnera Leda, ainsi que Dakota Johnson, qui jouera Nina. A leur côtés figureront également l'actrice Jessie Buckley, qui a joué dans la série Chernobyl, et l'acteur Peter Sarsgaard, qui a par exemple interprété J.F. Kennedy dans le biopic sur Jackie Kennedy, Jackie, sorti en 2016.Résumé de Pourpée Volée par son éditeur :Le film sera co-financé par les sociétés Endeavour Content et Samuel Marshall Productions, co-fondée par Charlie Dorfman. Aucune information n'a pour l'heure été révélée quant à la date de sortie du film.Cette adaptation sera ainsi la seconde déclinaison audiovisuelle de l'oeuvre d'Elena Ferrante, après que sa tétralogie L’amie prodigieuse a fait l’objet d’une adaptation en série par Saverio Costanzo, diffusée en France sur Canal +.