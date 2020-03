L’adaptation de Berlin Alexanderplatz en tête des Deutscher Filmpreis 2020

C'est l'histoire de Francis (32). Le bateau de réfugiés sur lequel il se trouve chavire lors de la traversée illégale de l'Afrique vers l'Europe. Francis jure à Dieu qu'il veut être une bonne personne s'il le sauve. La prière est exaucée: Francis survit et son chemin le conduit en Allemagne. Les conditions de vie d'un réfugié apatride lui rendent difficile le respect de son serment. Il rencontre le trafiquant de drogue Reinhold (29 ans) et la vie des deux se combine pour former une sombre association de destins. Reinhold utilise Francis à ses fins, Francis résiste encore et encore, mais cède ensuite. Il annonce son pacte avec Dieu. Mais ce n'est que lorsque son amour Mieze (23 ans) meurt que Francis se rend compte qu'il s'est trompé. Francis revient dans la ville en tant que personne brisée mais aussi nouvelle et fait ce qu'il fait de mieux. Il se lève et recommence.

En France,

connu une première traduction en 1933, signée Zoya Motchane. Le titre a été réédité en 2009 par Gallimard, dans une nouvelle traduction de Olivier Le Lay.

Présenté pour la première fois au Festival international du film de Berlin, l'oeuvre cinématographique deBurhan Qurbani, Berlin Alexanderplatz, s’inspire du roman éponyme du médecin et écrivain allemand Alfred Döblin (1878-1957). Le réalisateur germano-afghan a cosigné le scénario avec Martin Behnke. La sortie en salle du film est prévue courant 2020.A l'occasion de l'édition 2020 des Deutscher Filmpreis, dont la cérémonie se tiendra le 24 avril prochain, le film ressort en tête de la sélection. Il a en effet été retenu dans 11 catégories, à savoir celles du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, du meilleur acteur, de la meilleure actrice ainsi que du meilleur acteur dans un second rôle, du meilleur décor, des meilleurs effets visuels et animation, de la meilleure musique, du meilleur montage sonore, ainsi que de la meilleure photographie.Avec Berlin Alexanderplatz, Burhan Qurbani propose une adaptation moderne du livre d'Alfred Döblin, devenu un classique de la littérature allemande.Synopsis du film de Burhan Qurbani:Publié pour la première fois en Allemagne en 1929, Berlin Alexanderplatz se présente comme une épopée qui nous fait suivre la réinsertion d’un ancien prisonnier dans le Berlin de la fin des années 1920. Lors de sa parution, l’ouvrage connait un certain succès. Il sera tiré à plus de 50 000 exemplaires et traduit dans dix langues. Un accueil favorable qui conduira l'année suivante son auteur à en proposer une version adaptée pour la radio.En 1931, sort une première adaptation cinématographique du roman, réalisée par Phil Jutzi et intitulée Sur le pavé de Berlin (titre original : Berlin-Alexanderplatz - Die Geschichte Franz Biberkopfs). Elle sera suivie, 49 ans plus tard, de l'adaptation en série télévisée de Rainer Werner Fassbinder.Berlin Alexanderplatz a