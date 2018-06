L'adaptation de la bande dessinée Locke & Key se retrouve chez Netflix

Stephen King peut avoir du succès sur les écrans, son fils ne demande qu'à le suivre : Locke & Key, la série de bandes dessinées signée par Joe Hill et Gabriel Rodriguez, fait depuis un moment l'objet de projets d'adaptation en série. Celui commandé par Hulu ne connaîtra pas de suite, apprenait-on récemment : pas de problème, le concurrent Netflix reprend la main.



Aussitôt abandonné, aussitôt recueilli : le projet d'adaptation des bandes dessinées Locke & Key vient de rejoindre la longue liste des séries Netflix en préparation. C'est en mars dernier que la plateforme Hulu a renoncé au projet après avoir pourtant lancé la préproduction et commandé un épisode pilote.

C'est donc Netflix qui prend le relais, mais qui relance tout le processus : la piste suivie par Hulu ne sera pas celle de la plateforme concurrente. Ainsi, deux des trois acteurs qui incarneront les enfants Tyler, Bode et Kinsey seront remplacés.

Andy Muschietti, réalisateur du film Ça et du pilote pour Hulu, s'est vu obliger de passer au second plan, en raison de la suite de l'adaptation du diptyque de Stephen King : il sera néanmoins producteur exécutif, et misera donc sur le père et le fils...

Le résumé de l'éditeur pour Locke & Key, tome 1 :

Keyhouse : un étrange manoir de la Nouvelle-Angleterre. Un manoir hanté, dont les portes peuvent transformer ceux qui osent les franchir... Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Bode et Kinsey découvrent leur nouvelle demeure, croyant y trouver le refuge dont ils ont besoin pour panser leurs plaies. Mais une ténébreuse créature les y attend pour ouvrir la plus terrifiante de toutes les portes...

Locke & Key, publié entre 2008 et 2013, fait l'objet de rumeurs d'adaptation depuis 2010, d'abord par la chaîne Fox : un épisode pilote avait là aussi été réalisé, dont on peut retrouver des images ci-dessous.

En France, les bandes dessinées sont publiées par Hi Comics (Bragelonne), dans une traduction de Maxime Le Dain.

via Deadline