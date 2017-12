L'adaptation de Miniaturiste de Jessie Burton devrait être diffusée à Noël

Il y a quelques mois, la BBC achetait les droits d’adaptation du roman de Jessie Burton, The Miniaturist (traduit en français par Miniaturiste). A la production : The Forge, une société indépendante. Le tournage avait commencé en avril, à Amsterdam. Il entend respecter l’idée du roman, qui se déroule à Amsterdam en 1686.

Petit aperçu du casting : Anya Taylor-Joy interprète Nella Oortman, Romola Garai joue sa froide belle-soeur, Marin. Le mari de Nella est interprété par Alex Hassel.

Miniaturiste est le premier roman de Jessie Burton. Il est vendu à un million d’exemplaires dans 37 pays et a remporté de nombreux prix à sa sortie, notamment celui de Livre de l’année aux National Book Awards aux États-Unis, en 2014.

Voici le résumé de Miniaturiste, par son éditeur :

Nella Oortman n’a que dix-huit ans ce jour d’automne 1686 où elle quitte son petit village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt. Homme d’âge mûr, il est l’un des marchands les plus en vue de la ville. Il vit dans une opulente demeure au bord du canal, entouré de ses serviteurs et de sa sœur, Marin, une femme restée célibataire qui accueille Nella avec une extrême froideur. En guise de cadeau de mariage, Johannes offre à son épouse une maison de poupée, représentant leur propre intérieur, que la jeune fille entreprend d’animer grâce aux talents d’un miniaturiste. Les fascinantes créations de l’artisan permettent à Nella de lever peu à peu le voile sur les mystères de la maison des Brandt, faisant tomber les masques de ceux qui l’habitent et mettant au jour de dangereux secrets.

S’inspirant d'une maison de poupée d’époque exposée au Rijksmuseum d’Amsterdam, Jessie Burton livre ici un premier roman qui restitue avec précision l’ambiance de la ville à la fin du XVIIesiècle. Au sein de ce monde hostile, où le pouvoir des guildes le dispute à l'intransigeance religieuse et à la rigueur morale, la jeune Nella apparaît comme une figure féminine résolument moderne. Œuvre richement documentée et conte fantastique, Miniaturiste est un récit haletant et puissant sur la force du destin et la capacité de chacun à déterminer sa propre existence.