L'adaptation des BD Locke & Key diffusée par Netflix en 2020

Keyhouse : un étrange manoir de la Nouvelle-Angleterre. Un manoir hanté, dont les portes peuvent transformer ceux qui osent les franchir... Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Bode et Kinsey découvrent leur nouvelle demeure, croyant y trouver le refuge dont ils ont besoin pour panser leurs plaies. Mais une ténébreuse créature les y attend pour ouvrir la plus terrifiante de toutes les portes...

That’s a wrap on #LockeandKey, coming to Netflix in 2020 pic.twitter.com/K1OZ2qEPc4 — Locke & Key (@lockekeynetflix) November 25, 2019



La plateforme Hulu envisageait sérieusement d'adapter la série de comics signée par Joe Hill — fils d'un certain Stephen King —, Gabriel Rodriguez, Jay Fotos et Robbie Robbins, mais Netflix a finalement récupéré le projet abandonné.Le résumé de l'éditeur pour Locke & Key, tome 1 :Les amateurs de la bande dessinée espèrent désormais que l'adaptation de Netflix sera à la hauteur de l'œuvre originale, publiée entre 2008 et 2013 et convoitée pour être portée sur les écrans depuis 2010, avec un projet de la chaine Fox.En France, les bandes dessinées Locke & Key sont publiées par Hi Comics (Bragelonne), dans une traduction de Maxime Le Dain.