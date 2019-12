L'adaptation du second roman d'Angie Thomas redémarre

Car cette adaptation a de quoi promettre un beau succès, si l’on se réfère à celui qu’avait rencontrée celle de The hate U Give en 2018 , premier roman dont On the Come Up est la suite. La Fox, qui en avait alors obtenu les droits, avait en effet amassé pas moins de 32 million $ au box-office mondial.C'est Kay Oyegun, que l’on connait pour avoir produit la série This is Us, diffusée sur NBC, qui est a été sélectionnée pour l’écriture du scénario. En plus des studios de Paramount Players, le film sera coproduit par les sociétés Temple Hill et State Street Pictures. Le projet sera dirigé par George Tillman Jr., et l’auteure elle-même devrait également figurer aux commandes.On the come Up prolonge l’histoire entamée dans The Hate U Give. Sorti aux Etats-Unis en février 2018 chez Balzer + Bray, ce premier roman de Angie Thomas avait connu un accueil favorable auprès de la critique. Tout comme à la rédaction . Il a été publié en France chez Nathan dans une traduction de Nathalie Bru, avec un certain succcès : près de 35.000 exemplaires vendus (données Edistat).L’intrigue se concentre sur Bri, une jeune adolescente âgée de 16 ans. Fille d’une légende du hip-hop undergound mort juste avant d’avoir pu connaitre la notoriété, les deux romans retracent son parcours. Portée elle aussi par le désir de devenir une des plus grandes rappeuses du monde, Bri devra faire face à de nombreux obstacles, dont celui de devoir lutter contre la mauvaise réputation que ne cessent de relayer les médias.