L'adaptation en série d'Y, le dernier homme se précise

Editeur : Urban Comics

Genre :

Total pages : 256

Traducteur :

ISBN : 9782365771108



Y le dernier homme t.1

de Vaughan, Brian K.; Guerra, Pia; Marzan, Jose Jr.(Auteur)

Une épidémie mystérieuse a décimé toute la population mâle de la Terre ! Toute sauf un jeune homme, appelé Yorick Brown, et son singe, Esperluette. Pourchassés par des groupements de femmes aux intérêts divers, Yorick et Esperluette partent sur les routes dévastées des Etats-Unis, sous la protection de la mystérieuse et mortelle Agent 355. (Y the last man #1-10)

