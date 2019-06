L'affolement du monde, de Thomas Gomart, Prix du Livre de Géopolitique

Cet essai de politique internationale propose une interprétation synthétique des dix grands dossiers chauds du moment. Il souligne la transformation inédite des rapports de force internationaux - ascension de la Chine, stagnation de l'influence américaine, Europe qui se cherche et doit regagner de l'autonomie stratégique, retour de la Russie - et des sujets transversaux comme l'énergie, le sécuritaire, le cyber ou la pression démographique.

Thomas Gomart, directeur du prestigieux et influent Institut français des relations internationales (Ifri), invite le lecteur à le suivre sur les grandes lignes de front et dans les sujets pour lesquels la coopération internationale est indispensable. Dans un monde limité et interconnecté, confrontation et coopération doivent être pensées simultanément en fonction des différents acteurs en présence.

Si la mondialisation modifie la répartition de la richesse mondiale, elle n'efface nullement les rapports entre puissances. Au contraire, elle accentue les décalages entre elles. Pour les saisir, il faut considérer à la fois les mises en perspective historique et géographique, tout en les replaçant dans les débats les plus actuels. Cet essai vise à perdre nos illusions et à gagner en lucidité : les Européens vivent dans un monde qui sera de moins en moins à leur image. Il faut s'y préparer. Et vite.