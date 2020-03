L'agent immobilier, une série d'après les romans d'Etgar Keret

Eddy Mitchell et Mathieu Amalric

Agent immobilier fauché, père et ex-mari défaillant, Olivier (Mathieu Amalric) hérite d’un immeuble à l’abandon, qu’il doit gérer en même temps que les frasques de son père (Eddy Mitchell). Une fable pleine d’hilarante étrangeté.

Etgar Keret et Shira Geffen réalisent L'agent immobilier, une série de quatre épisodes d'une quarantaine de minutes chacun, mettant en scène, notamment Eddy Mitchell et Mathieu Amalric, mais aussi Nicole Shirer et Sarah Adler. Le scénario, adapté de plusieurs livres de Keret, est signé par l'auteur lui-même, à nouveau avec Shira Geffen.L’écrivain israélien Etgar Keret a déjà collaboré avec Shira Geffen pour le film Les Méduses, sorti en 2007 et adapté du livre homonyme de Geffen, publié en France aux éditions Actes Sud dans une traduction de Thibaut Mosneron Dupin.Cette coproduction franco-belge réunit Arte France, Les films du poisson et Gapbusters.