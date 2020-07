L'Algérois, d'Éliane Serdan reçoit le prix Hors Champ 2020

1962. Une petite ville du sud de la France. Il y a Marie, il y a Simon ; il y a le lycée et, pour Marie, la bibliothèque où Paul Boisselet, le maître des lieux, accompagne sa passion pour les livres.La vie s’écoule, en pente douce ; quand survient Jean Lorrencin, qui arrive d’Alger à la fin de l’été. Élégant, mystérieux et séduisant, il brise en éclats l’équilibre de leurs affections. Qui est Jean, l’Algérois ?Il s’agit d’un récit à trois voix autour d’un personnage mystérieux. C’est le cinquième roman d’Eliane Serdan.Créé en 2016, le prix Hors Champ mise sur la curiosité des lecteurs des bibliothèques CBPT, des lecteurs au long cours, amoureux de littérature et qui ont soif de nouvelles émotions, tous âges et sensibilités confondus. Il se veut ouvert à des approches littéraires nouvelles et résonnant des échos du monde actuel.