L'ambassade de France aux États-Unis salue les meilleures traductions de 2017

L'ambassade de France aux États-Unis récompense chaque année les meilleures traductions d'ouvrages parus en France ainsi que, s'il y a lieu, leurs éditeurs outre-Atlantique. Les lauréats des « French Voices Award » 2017 ont été annoncés ce 5 février par les services diplomatiques. On y trouve notamment les livres de Nathalie Azoulai, Alain Guiraudie ou Patrice Nganang...

Les lauréats sont les suivants :Nathalie Azoulai[TITUS DID NOT LOVE BERENICE](Titus n’aimait pas Bérénice, P.O.L, 2015)Traduit par Ruth Diver, à la recherche d'un éditeurEvelyne Bloch-DanoGARDENS ON PAPER: A STROLL THROUGH FRENCH LITERATURE(Jardins de papier : de Rousseau à Modiano, Stock, 2015)Traduit par Teresa Lavender Fagan, University of Virginia Press, 2018Damien Boquet et Nagy PiroskaMEDIEVAL SENSIBILITIES: A HISTORY OF EMOTIONS IN THE MIDDLE AGES(Sensible Moyen Âge. Une histoire des émotions dans l’Occident médiéval, Seuil, 2015)Traduit par Robert Shaw, Polity Press, 2018Patrick BoucheronTHE POWER OF IMAGES: SIENA, 1338(Conjurer la peur. Essai sur la force politique des images, Seuil, 2013)Traduit par Andrew Brown, Polity Press, 2018Stéphane Bouquet[VIE COMMUNE](Vie Commune, Champ Vallon, 2016)Traduit par Lindsay Turner, à la recherche d'un éditeurSarah Gensburger[MEMOIRE VIVE. CHRONIQUES D’UN QUARTIER BATACLAN 2015-2016](Mémoire vive. Chroniques d’un quartier Bataclan 2015-2016, Anamosa, 2017)Traduit par Katharine Throssell, à la recherche d'un éditeurAlain GuiraudieNOW THE NIGHT BEGINS(Ici commence la nuit, P.O.L, 2014)Traduit par Jeffrey Zuckerman, Semiotexte, 2017Alexandre Leupin[EDOUARD GLISSANT, PHILOSOPHE : HERACLITE, HEGEL ET LE TOUT-MONDE](Edouard Glissant, philosophe : Héraclite, Hegel et le Tout Monde, Hermann, 2016)Traduit par Michael Wiedorn, à la recherche d'un éditeurMaryam Madjidi[MARX ET LA POUPEE](Marx et la poupée, Le Nouvel Attila, 2017)Traduit par Ruth Diver, à la recherche d'un éditeurMohamed Mbougar Sarr[TERRE CEINTE](Terre Ceinte, Présence Africaine, 2014)Traduit par Alexia Trigo, à la recherche d'un éditeurPatrice Nganang[LA SAISON DES PRUNES](La Saison des prunes, Philippe Rey, 2013)Traduit par Amy Reid, à la recherche d'un éditeurMartin Page[L’APICULTURE SELON SAMUEL BECKETT](L’Apiculture selon Samuel Beckett, Editions de l’Olivier, 2013)Traduit par Roland Glasser, à la recherche d'un éditeurAnne Percin[MA MERE, LE CRABE ET MOI](Ma mère, le crabe et moi, Rouergue, 2015)Traduit par Kate Deimling, à la recherche d'un éditeur