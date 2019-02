L'américaine Siri Hustvedt remporte le Prix Européen de l'Essai 2019

Siri Hustvedt est une romancière et essayiste américaine. Elle publie son premier livre, Les Yeux bandés (Actes Sud, trad. Christine Le Boeuf) (The Blindfold, Simon & Schuster), en 1992.Ses romans suivants, dont Tout ce que j’aimais en 2003 (What I love, Hodder & Stoughton), Un Été sans les hommes en 2011 (The Summer without men, Hodder & Stoughton ) ou Un Monde flamboyant (2014) (The Blazing World, Simon Schuster), connaissent un succès international. Ils ont tous été publiés chez Actes Sud dans une traduction de Chistine Le Boeuf.Avec Les Mirages de la certitude, Siri Hustvedt livre une réflexion à la fois érudite et intime et replace dans une perspective très actuelle le problème du lien entre le corps et l’esprit qui hante la philosophie occidentale depuis la Grèce antique. Elle tourne son regard précis et critique sur la manière dont cette question occupe la pensée contemporaine dans les domaines des neurosciences, de la psychiatrie, du génie génétique, de l’intelligence artificielle ou encore de la psychologie évolutionniste.Elle nous plonge dans son enquête intellectuelle en prenant le cerveau comme acteur central, qui se révèle souvent être l’unique totem de ceux qui cherchent à comprendre ce qui nous détermine en tant qu’individus. Du dualisme cartésien au transhumanisme de Ray Kurtzweil, la question reste ouverte: qu’est-ce qui est inné, qu’est-ce qui est acquis?« En réactualisant la question historique du lien entre le corps et l’esprit, l’essai de Siri Hustvedt touche au cœur des transformations radicales dans lesquelles l’humanité s’engage aujourd’hui inéluctablement », a déclaré Cyril Veillon, président de la Fondation Charles Veillon.Siri Hustvedt fait apparaître le problème du déterminisme qui tend à simplifier et fausser notre compréhension de la complexité humaine, en particulier dans le débat intellectuel occidental. Dans une perspective historique et un souci d’objectivité, elle rappelle aussi les contributions essentielles des femmes qui ont œuvré dans ce domaine, notamment Margaret Cavendish au XVIIe siècle.Sans renoncer à une conception matérialiste de l’existence, elle remet en cause avec audace la croyance selon laquelle la question serait aujourd’hui tranchée entre monisme et dualisme, entre une vision qui unifie et une vision qui sépare radicalement l’esprit du corps, l’homme de la nature, la raison de la sensation.La synthèse remarquable des connaissances de Siri Hustvedt dans de nombreux domaines redynamise le nécessaire dialogue entre les sciences humaines et les sciences de la vie. Elle contribue avec rigueur et élégance narrative à approfondir notre compréhension d’une énigme séculaire : Que signifie être humain ?Une cérémonie de remise du prix aura lieu le jeudi 4 avril 2019 à 18h au Lausanne Palace. Une rencontre avec Siri Hustvedt sera également organisée le vendredi 5 avril à l’aula IDHEAP de l’Université de Lausanne.