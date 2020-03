L'amitié entre Paul Éluard et Pablo Picasso au coeur d'une exposition

Dessous d'une vie ou la pyramide humaine, Paul Éluard, Marseille, Les Cahiers du Sud, 1926

Si, dès les années 1920, Eluard compte parmi sa collection des peintures et œuvres graphiques de Picasso et consacre au peintre des poèmes inspirés, leur amitié devient privilégiée au milieu des années 1930 et se déploie avec intensité sur le plan personnel, artistique et politique.Les deux artistes parcourent ensemble la période, exaltée et tourmentée, où s'enchaînent Guerre d'Espagne, Occupation, Libération et engagement dans le Mouvement pour la Paix. Leurs créations se font écho, comme le poème d'Eluard La Victoire de Guernica et le célèbre tableau de Picasso, ou les livres illustrés réalisés ensemble. Chacun inspire l'autre, et aux portraits du poète par Picasso répondent les poèmes d'Eluard consacrés au peintre.Des prêts exceptionnels, de collections publiques et privées, françaises ou internationales, s’ajoutent aux riches fonds Picasso et Eluard du musée pour retracer la relation tendre et exubérante de ces deux artistes de génie, révélée par des œuvres prestigieuses et des documents plus intimes.Du 24 avril 2020 au 27 juillet 2020Musée d'art et d'histoire Paul Eluard à Saint-Denis22 bis rue Gabriel Péri93200 Saint-DenisPlein tarif : 5 €Tarif réduit : 3 € (+ de 60 ans, étudiants, Amis du Louvre...)