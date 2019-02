L'amour à l'oeuvre : le destin de femmes artistes méconnues, sur Arte

Crédit Arte

Du réel au roman

L’amour à l’œuvre se présente comme un éclairage intime et inventif sur les couples mythiques d’artistes. Une rencontre amoureuse laisse toujours la trace d’un avant, et d’un après. Et quand ce hasard amoureux réunit deux artistes, les sentiments laissent toujours leurs empreintes sur les créations de l’un ou de l’autre.La collection documentaire « L’amour à l’œuvre » raconte des histoires intimes tumultueuses à la lumière du sentiment amoureux et de l’histoire de l’art. L’histoire d’amour est ici un détour passionnant qui nous invite à découvrir ou redécouvrir les parcours artistiques et les œuvres nées d’une rencontre.Qu’ils s’acheminent vers la possibilité créatrice ou l’impossibilité amoureuse, chaque duo expose ses œuvres, partageant avec nous ses recherches d’un équilibre souvent périlleux.La première diffusion portera sur la rencontre entre Jeanne Hébuterne et Amedeo Modigliani. Ce dernier est l’artiste incontournable du portrait, Jeanne Hébuterne est ce célèbre visage couché sur la toile pour l’éternité, cette silhouette silencieuse, énigmatique, que le peintre a créé, guidé par ses fantasmes.Mais Jeanne est aussi une artiste. Amedeo et Jeanne, c’est trois années de passion déchirante et d’intense création. C’est aussi l’histoire de deux âmes tourmentées, liées jusqu’à la mort par l’amour et par l’art.Une histoire qu’avait d’ailleurs racontée la romancière Olivia Elkaim, dans son ouvrage Je suis Jeanne Hebuterne, paru en août 2017 chez Stock et repris l'année suivante en poche, chez Points.Jeanne Hébuterne est une jeune fille quand, en 1916, elle rencontre Amedeo Modigliani. De quinze ans son aîné, il est un artiste « maudit » vivant dans la misère, à Montparnasse.Elle veut s’émanciper de ses parents et de son frère, et devenir peintre elle aussi. Ils tombent fous amoureux. De Paris à Nice — où ils fuient les combats de la Première Guerre mondiale –, ils bravent les bonnes mœurs et les interdits familiaux. Mais leur amour incandescent les conduit aux confins de la folie.On peut retrouver la bande-annonce de L'amour à l'oeuvre.