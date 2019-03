L'anime japonais Gundam bientôt adapté en film

Brian K. Vaughan © Luigi Novi / Wikimedia Commons

Une révolution dans le genre mecha

Créée par Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate pour le studio Sunrise en 1979, Mobile Suit Gundam fêtera ses 40 ans cette année. Et Legendary Entertainment s'associe au studio d'animation japonais pour offrir un joli cadeau aux fans du célèbre anime : un long métrage en prise de vue réelle.Au scénario, pas de surprise. Brian K.Vaughan a en effet annoncé en décembre dernier la signature d'un contrat de trois ans avec Legendary Entertainment. Il est connu pour avoir créé des séries de bandes dessinées telles que Y, le dernier homme, Ex machina ou encore Runaways. Le projet sera supervisé par Cale Boyter en tant que producteur pour le compte de la société américaine.Mobile Suit Gundam, ou plus simplement Gundam, est un anime mecha, un segment de la science-fiction qui se concentre sur les robots de combat. Avant le travail de Yoshiyuki Tomino et Hajime Yatate, les robots géants dans les histoires mecha étaient présentés comme des dispositifs presque magiques. Tomino et Yatate ont révolutionné le genre en proposant des robots comme des armes colossales au centre d'une épopée militaire complexe.Gundam a généré des milliards de dollars au cours des décennies qui ont suivi et modifié le cours de l’anime tout en réaffectant complètement les ambitions et l’esthétique du genre mecha.L'anime a déjà été porté en prise de vue réelle. Graeme Campbell avait en effet réalisé G-Saviour en 2000. Et si le long métrage se déroulait dans le calendrier fictif du Siècle Universel, il n'avait pas de réel rapport avec la série animée. De plus, comme G-Saviour est un téléfilm, il n'est connu que parmi les adeptes de Gundam et non du grand public.Plus récemment, en 2018, un Gundam fait une courte apparition dans une scène du film de Steven Spielberf, Ready Player One.Via Deadline