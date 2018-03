“L’Année de l’Éducation sentimentale” de Dominique Barbéris, prix Jean Freustié 2018

Le 31e prix Jean Freustié a été attribué à Dominique Barbéris pour son roman L’Année de l’Éducation sentimentale (Gallimard) au premier tour de scrutin, à la majorité absolue des voix.









Excellente styliste et romancière d’atmosphère, Dominique Barbéris, a obtenu ce prix pour son neuvième roman. L’Année de l’Éducation sentimentale raconte les retrouvailles plus d’une vingtième d’années après de trois amies de fac, dans le jardin de la maison de campagne de l’une d’entre elles en plein été.



Pour Olivier Mony, membre du jury, « ses livres ne sont que frôlements et failles et se répondent en un écho plus ou moins assourdi. » Ce roman-ci « maraudant dans les jardins de la comédie, laissant peu à peu apparaître les gouffres de solitude et de chagrin, la folie, pour tout dire, des personnages ».



Le jury, présidé par Jean-Claude Fasquelle, est composé de Charles Dantzig, Annick Geille, Henri-Hugues Lejeune, Éric Neuhoff et Anthony Palou. Frédéric Vitoux, de l’Académie française, en retrait du jury depuis cette année a été nommé président d’honneur du prix.



Remis le mardi 20 mars lors d’une réception dans les salons de l’Hôtel Montalembert, le Prix Jean Freustié a acquis sa réputation par sa longévité, son brillant palmarès et sa dotation. 20 000 euros attribués au lauréat, grâce à l’importante donation faite par Christiane Teurlay-Freustié, décédée en 2010, à la Fondation de France.



Créé en 1987 à l’initiative de Nicole et Frédéric Vitoux et de Bernard Frank, il a rassemblé, à ses origines, un jury composé autour de Christiane Teurlay-Freustié, de romanciers, journalistes et amis de l’écrivain, Jean Freustié (1914 — 1983) et soucieux de perpétuer sa mémoire.



Étienne de Montéty a été le lauréat pour L’Amant noir (Gallimard) en 2017. Dès l’année prochaine, le jury accueille deux nouveaux membres : Yann Queffélec et Philippe Vilain.





Dominique Barbéris – L'année de l'Éducation sentimentale – Editions Gallimard – 9782072767746 – 12,50 € / ebook 9782072767753 – 8,99 €