L'art de courir sous la pluie, le livre de Garth Stein, sort au cinéma

Enzo n’est pas un chien comme les autres. Philosophe dans l’âme, il aime s’instruire devant la télévision et écouter attentivement les leçons de vie de son maître, Denny Swift, un pilote automobile. Aujourd’hui, Enzo se souvient de tout ce que sa famille et lui-même ont traversé au cours des années...

L’Art de courir sous la pluie de Garth Stein a été publié en 2008 aux Éditions First et traduit par Anath Riveline. Il met en scène Enzo, qui raconte sa vie de chien auprès de sa famille humaine, et notamment son maître Denny Swift, un pilote de course. Le titre a figuré sur la liste des best-sellers du New York Times pendant trois ans.Stein a commencé sa carrière comme producteur de documentaires. Il a fait ses débuts littéraires en 1998 avec le thriller Raven Stole the Moon, puis en 2005 avec le titre How Evan Broke His Head and Other Secrets. L’inspiration pour le roman est venue après que Stein a regardé le documentaire mongol sorti en 1998, State of Dogs. Selon la légende, un chien pourrait être réincarné dans sa prochaine vie en tant qu’être humain.Universal Pictures avait acquis les droits du roman en juillet 2009 pour permettre à Patrick Dempsey de jouer le rôle principal, mais le projet n’a pas été en mesure de trouver un réalisateur. Les droits ont été rachetés en 2016 par Disney.La sortie du film est prévue pour le 9 août 2019, par Walt Disney Studios Motion Pictures. Il s’agit du premier film produit par la 20th Century Fox depuis son rachat par Disney.Voici le synopsis :Sortie en France ce 4 décembre 2019. Découvrez la bande annonce :Via Los Angeles Times