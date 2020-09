L'association Culture papier change de gouvernance

Crédit photo : David Marmier - Guillaume Le jeune, président et Serge Bardy trésorier

Culture Papier indique sur son site souhaiter : « Rassembler l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème du papier, du producteur de bois jusqu’au recycleur, en passant par les papetiers, les imprimeurs, les éditeurs, les distributeurs, les transformateurs, les prescripteurs et les lecteurs … pour sensibiliser les pouvoirs publics, les décideurs économiques et l’opinion sur le rôle culturel, économique et social du papier et de l’imprimé. »Le nouveau président, Guillaume Le Jeune, a passé près de 30 ans au sein du secteur papetier. Tout d’abord chez le distributeur Arjomari-Diffusion (groupe Arjo — Wiggins). Il a ensuite successivement travaillé chez les producteurs de papier nordiques UPM puis chez Stora Enso dont il est responsable de la division Paper pour la France depuis 2014.Serge Bardy a quant à lui 35 ans de vie professionnelle, dans l’industrie, de l’automobile à l’informatique et notamment une carrière au sein du groupe Bull. Il a occupé des responsabilités à la direction formation à Champs-sur-Marne et au sein l’équipe commerciale à Nantes. Aujourd’hui membre du CA de Mobilis, il est délégué Culture Papier dans la région Pays de la Loire.