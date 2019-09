L'Aube sera grandiose : un spectacle en lecture dessinée

Il s’agira d’une lecture par Anne-Laure Bondoux et Coline Peyrony, coautrice du roman qui avait remporté le prix Vendredi. Et un ouvrage qui avait enchanté la rédaction : « S'il arrive que les lecteurs adolescents prêtent leurs livres à leurs parents, L’aube sera grandiose devrait à nouveau pouvoir mettre d’accord deux générations et plus, mais également peut-être de libérer la parole entre celles-ci. Définitivement un grand livre intergénérationnel dans tous les sens du terme. » ( retrouver la chronique Ce 13 octobre, entre 14h et 14h45, horaire à retenir, il sera donc présenté à l’auditorium Médiathèque, situé au cœur du festival de Gradignan, pour une lecture dessinée.Une histoire mère-fille, racontée par une mère (Anne-Laure Bondoux) et sa fille (Coline Peyrony). Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée. Mais Titania, sa mère, en décide autrement. Elle embarque Nine vers une destination inconnue, loin, jusqu’à une cabane isolée au bord d’un lac. Il est temps pour elle de raconter à sa fille un passé qu’elle lui a soigneusement caché jusqu’à maintenant. Commence alors une nuit entière de révélations.Flash-back, souvenirs souvent drôles, parfois tragiques, récits en eaux troubles, personnages flamboyants… Nine découvre un incroyable roman familial. Et quand l’aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant.Réservation obligatoire sur cette page même , à partir du 5 octobre à 8 h.Anne-Laure Bondoux, Coline Peyrony – L’aube sera grandiose — Gallimard — 9782070665433 – 14,90 €