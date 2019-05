L'auteur de BD François Avril expose cet été au Château Beychevelle

François Avril naît à Paris en 1961. Il suit un enseignement auprès de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts d’Olivier de Serres. Il collabore à ses débuts avec l’édition, la publicité et la presse-magazine. Dès 1993, il pose son trait délicat sur des toiles exposées par la galerie Christian Desbois à Paris. Depuis plus de 30 ans, François Avril évolue entre le monde de la bande dessinée et celui de l'art contemporain.Les villes de Paris, Bruxelles, Tokyo, New-York, et les paysages bretons sont ses sources d’inspiration. Ses œuvres sont régulièrement exposées en galerie, dans des centres d’Art, sur les Salons français et à l’international.L'exposition est réalisée avec le soutien de Huberty & Breyne Gallery, spécialisée depuis plus de 25 ans dans les originaux de bande dessinée. La galerie est une référence internationale dans le domaine du 9e Art. Elle avait déjà accueillie l'exposition «Onze» en 2017, de François Avril.L'évènement aura lieu dans le château Beychevelle. Celui-ci accueille et soutient la production artistique depuis ses origines. Nommé le « Versailles du Bordelais », il reçoit diverses formes artistiques comme la musique, la photographie, la littérature, le théâtre ; si bien qu'en son temps, il accueille Molière et sa troupe pour quelques répétitions.Simple et épurée, l'exposition s'articulera autour des thématiques de prédilection de François Avril. Le spectateur sera invité à plonger dans l’univers poétique de l’artiste en passant d’un espace à l’autre du château. Il propose sa propre vision du réel, ses propres utopies, faisant de lui un frontalier du monde de l’abstrait.Le cuvier accueillera une installation monumentale constituée de trois toiles graphiques, les chais dévoileront deux grandes fresques de paysages, tandis que les espaces de dégustation proposeront des tableaux et dessins inédits.