L'auteur des Sept Clefs du Pouvoir ouvre les portes à une adaptation

Herschend Entertainment Studios, la branche médias de Herschend Enterprises, a obtenu les droits cinématographiques et télévisuels de The Keys to the Kingdom (Les Sept Clefs du Pouvoir en France, traduit par Alice Seelow aux éditions Gallimard Jeunesse), la série littéraire phare de l'auteur australien Garth Nix.









La série composée de sept tomes nous relate les aventures d'Arthur Penhaligon, un jeune garçon âgé de 12 ans. Terrassé par une crise d'asthme lors d'une séance de sport, il est ramené à la vie grâce à une mystérieuse clé. Malgré sa faible condition physique, Arthur est alors choisi pour être l'héritier légitime de la Maison (The Home en anglais), le supposé centre de l'univers.



La mission de l'adolescent sera de vaincre et détrôner les traîtres qui tentent de s'opposer à lui. Ses détracteurs ne sont autres que les seigneurs qui président les jours de la semaine (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche) et ils sont également munis de mystérieuses clés...



Grâce à sa série, Garth Nix a remporté le prix Aurealis, un prix littéraire décerné chaque année aux meilleurs récits australiens dans les domaines de la science-fiction, de la fantasy et de l'horreur. Ses autres titres ont été présélectionnés pour de nombreuses autres distinctions similaires, dont le prix Locus.



L'auteur devrait surveiller la prochaine adaptation de son œuvre aux côtés d'un producteur exécutif qui sera choisi par Julie Phillips, la vice-présidente de Herschend Entertainment Studios.



Avant cela, les lecteurs de Garth Nix auront bientôt l'occasion de voir son œuvre Frogkisser ! au cinéma grâce à Fox/Blue Sky Animation. La société a décidé d'adapter prochainement le livre lauréat du prix Mythopoeic 2018 sous la forme d'un film d'animation.



Garth Nix - Les Sept Clefs du Pouvoir (Tome 1 : Lundi Mystérieux) - Gallimard Jeunesse - 9782070515080 - 7,90 €