L'auteur israélien Yuval Noah Harari distingué par un doctorat honorifique

Lundi 27 janvier 2020, l'Université de langue néerlandaise établie à Bruxelles en Belgique (VUB) a décerné un doctorat honoris causa à l'historien et auteur à succès Yuval Noah Harari. La cérémonie a eu lieu à la Lotto Arena d'Anvers.



Yuval Noah Harari, CC BY SA 3.0

À l'occasion des 50 ans de la VUB, l'institution a décidé de décerner une série de doctorats « pour l'honneur » à des penseurs contemporains. Yuval Noah Harari est l'une des personnalités éminentes qui se voit récompenser par ce titre honorifique.Ce titre lui a été attribué pour récompenser « ses années de travail sur l'histoire et l'avenir de l'humanité ainsi que pour sa réflexion critique sur les évolutions technologiques » souligne La Libre Belgique . Au cours de la cérémonie, Caroline Pauwels, rectrice de la VUB, a précisé que l'auteur israélien était le guide idéal pour la jeune génération d'étudiants, notamment, grâce à sa réflexion décisive autour des dangers du développement technologique.Professeur à l’université hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari âgé de 43 ans est aussi l'auteur de grands succès internationaux : Sapiens : Une brève histoire de l'humanité (Sapiens: a Brief History of Humankind), Homo Deus : Une brève histoire de l'avenir (Homo Deus : a Brief History of Tomorrow) et 21 leçons pour le XXIe siècle (21 Lessons for the 21st Century).