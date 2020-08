L'auteure de Vilaines Filles travaille sur l'adaptation d'un autre de ses romans

Crédit photo : slowking4 - GFDL 1.2

La société de distribution américaine Entertainment One a acquis les droits d'adaptation du prochain livre de la romancière Megan Abbott, avec pour objectif d'en produire une adaptation TV, nous informe Deadline Prévu pour l’été 2021, The Turnout devrait faire partie des meilleures ventes de l'année pour Putnam, son éditeur. L’autrice s’est déjà engagée à produire une trilogie à partir de l’univers. Sans doute conscient du succès potentiel du roman, eOne a acheté les droits de l'œuvre.The Turnout se déroule dans l'univers exigeant d’une école de danse dirigée par les sœurs Dara et Marie Durant, épaulé par l’époux de Dara, Charlie. Soudée par des liens à la fois familiaux et amoureux, leur entente est mise en péril avec l’arrivée du loufoque et entreprenant Derek, chargé de rénover les locaux. Rapidement, Marie va succomber à une passion intense pour le nouvel arrivant, faisant ressurgir des secrets de famille enfouis.Ce n'est pas la première fois qu'Abbott participe à l'adaptation d'une de ses œuvres sur le petit écran : depuis 2019, elle travaille notamment sur la série Dare Me, tirée de Vilaines filles (traduction Jean Esch, éd. le Masque) en tant que responsable adjointe, scénariste et productrice déléguée.Surtout connue pour ses romans policiers, elle est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont Adieu Gloria (traduction Nicolas Richard, éd. le Masque), qui a remporté le prix Edgar-Allan-Poe du meilleur livre de poche original en 2008.