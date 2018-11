L'auteure roumaine Ioana Pârvulescu a écrit la meilleure nouvelle de l'UE

Le prix de littérature de l'Union européenne, créé en 2009 et organisé par un consortium composé de la Fédération des libraires européens (EBF), de la Fédération des associations européennes d'écrivains (FAEE) et de la Fédération des éditeurs européens (FEE), fêtait cette année ses 10 ans. Et a, pour l'occasion, lancé un grand concours de nouvelles : Ioana Pârvulescu en est sorti vainqueure

(TeaMeister, CC BY 2.0)

Le Prix de littérature de l'Union européenne, qui fête cette année sa 10e année d'existence, a organisé un concours de nouvelles un peu spécial, réunissant tous les gagnants des prix de littérature de l'Union européenne. Le jury a choisi de récompenser la nouvelle de Ioana Pârvulescu parmi 36 récits en provenance de 26 pays de l'Union européenne. Elle a reçu son prix le 6 novembre dernier, à Vienne.La nouvelle, intitulée « Une voix », rend hommage à Monica Lovinescu, la journaliste et voix de Radio Free Europe. Entre 1964 et 1992, l'auteure et journaliste incarna la voix de la liberté, en particulier face au régime autoritaire communiste qui maintenait alors son emprise sur la Roumanie. La nouvelle a été traduite en anglais par Mihnea Gafiţa.C'est le jury professionnel qui a choisi la nouvelle de Pârvulescu, et le Prix du Public a été remis à Jelena Lengold, de Serbie, pour Jasmine et la mort, traduit du serbe vers l'anglais par Zoran Paunović. Enfin, une mention spéciale a été décerné à Lidija Dimkovska, de Macédoine, et à son texte Quand j'ai quitté Karl Kniebknecht, traduit par Kristina E. Kramer.Les nouvelles peuvent être lues, en anglais, à cette adresse