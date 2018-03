L'avancée de la nuit de Jakuta Alikavazovic, prix Castel du roman de la nuit 2018

Pour sa deuxième édition, le prix Castel du Roman de la nuit a consacré le livre de Jakuta Alikavazovic, L'avancée de la nuit. Le prix récompense un roman français ou étranger traduit en français, dont la nuit serait soit le sujet, soit l'un des personnages, soit elle y jouerait un rôle important.







L’Avancée de la nuit est un roman à la beauté quasiment insupportable. Un livre qui vous irradie, se lit comme on avale une boisson forte, à petites gorgées, qui vous brûle la gueule et vous troue le ventre. C’est une histoire d’amour, sur près de trente ans, qui finit mal, on le sait dès le début. Une auteure et un style uniques...



Paul, étudiant et gardien d'hôtel, est fasciné par Amélia, l'occupante de la chambre 313. Tout chez elle est un mystère, ses allées et venues comme les rumeurs qui l'entourent. Lorsque Amélia disparaît, Paul ignore qu'elle s'est rendue à Sarajevo, à la recherche de sa mère, d'un pan inconnu de son histoire – et de la nôtre : celle de la dernière guerre civile qui a déchiré l'Europe.



Remise du prix du roman de la Nuit . Bravo à Jakuta Alikavazovic pour « L’avancée de la Nuit » #Castel #lesnuitsParis pic.twitter.com/vltXYjSAsc — Frédéric Hocquard (@Fredhoc) 13 mars 2018

Jakuta Alikavazovic – L'avancée de la nuit – Editions de L'Olivier – 9782823611878 –19 € / ebook 13,99 €