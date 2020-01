L'Aventure intérieure, une exposition consacrée aux livres “pop-up”

Jusqu’au 1er mars 2020, le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique de Lyon organise une exposition de livres à « système » plus connus sous l’anglicisme de « pop-up ». Intitulée « L’Aventure intérieure », elle propose de découvrir 22 ouvrages issus de la fabuleuse Collection Piero Marengo de Turin. Anatomies humaine, animale et végétale y sont dévoilées...

Si le livre animé (ou à système) existe depuis le Moyen-Âge, c’est à la Renaissance que les auteurs rivalisent d’imagination et d’ingéniosité pour diffuser leur savoir, notamment anatomique. Des ouvrages proposent alors aux lecteurs (médecins, étudiants) d’être virtuellement présents à une dissection et d’en vérifier la représentation scientifique, grâce à des systèmes qui permettent, volet par volet, strate par strate, de découvrir toutes les « couches » des organes et des tissus de l’organisme humain. Le livre anatomique à système bénéficiera, au cours des siècles suivants, des progrès de l’impression et de la couleur, fidèles servantes de la vérité scientifique.



Ancien directeur de la maison d’édition UTET, Piero Marengo a rassemblé un grand fonds de livres pop-up, des plus anciens aux contemporains. Ces ouvrages figurent dans de nombreuses expositions italiennes et internationales et constituent, pour les chercheurs, les amateurs, le grand public, un terrain d’études, de découvertes et d’émerveillements.



La collection comprend tous les principaux types de pop-up : des ouvrages technico-scientifiques dont les origines remontent au Moyen-Âge, à ceux éducatifs ou dits de divertissement destinés aux enfants et aux adolescents, caractérisés par un mélange habile de l’ingénierie du papier et de l’imagination. Mais aussi, des livres tout simplement d’art, où l’animation des pages et la nécessité d’échapper à la linéarité du texte répondent à des fins purement créatives.



À la découverte des pop-up scientifiques...



Parmi ce large et éclectique catalogue, le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique de Lyon a décidé de présenter des pop-up évoquant l’anatomie humaine, mais aussi animale et végétale. La sélection a été réalisée et documentée par Eugenia Marengo, vice-présidente de l’association de la collection (La Collezione Piero Marengo. Progetto libro animato e d’artista).



Des chefs-d’œuvre de couleur, d’impression, de façonnage, de précision scientifique. Dont certains comportent jusqu’à 15 strates permettant de pénétrer progressivement à l’intérieur d’un organe...





Parmi ces 22 ouvrages spectaculaires, le De Homine de Descartes (1662), montrant deux volets imprimés recto et verso pour dévoiler la structure interne du cœur, avec les valves, poumons, vaisseaux et nerfs. L’ouvrage est considéré comme le premier traité européen moderne sur la physiologie.



Mais aussi, l’Anatomie iconoclastique de Witkowski. Réalisé en 11 livrets de 1874 à 1888, il s’agit d’un ouvrage exceptionnel, tant du point de vue scientifique que de l’édition artistique. Les illustrations sont imprimées en chromolithographie, avec parfois 15 couches superposées de papier pour détailler un organe. Ainsi l’œil gauche vu de face se « visite » avec un luxe de détails inouïs.



< > Renatus Descartes, De Homine figuris et Latinitate donatus a Florentio Schuyl, Lugduni Batavorum, Franciscum Moyardum & Petrum Leffen, 1662 Collection Piero Marengo G.J.A. Witkowski - Anatomie iconoclastique : atlas complémentaire de tous les ouvrages traitant de l'anatomie et de la physiologie humaines, Paris, P.H. Lauwereyns, puis Steinheil, 1874-1888. Ferruccio Rizzatti, Botanica per tutti Turin, Gênes, S. Lattes & C. Publishers, [vers 1928], date non précisée. Collection Piero Marengo Otto Morner, Die Biene, ihr baw et ihre inneren organe. Furth (Bayern), Druk und Verlag von G. Lomensohn, dernière décennie du 19e siècle. Collection Piero Marengo, Turin Das Ohr des Menschen in zerlegbaren Abbildungen. Esslingen bei Stuttgart & München, Verlag von J.J. Schreiber, [1910-1920], sans date précise. © collection Piero Marengo, Turin © collection Piero Marengo, Turin © collection Piero Marengo, Turin



« Les livres animés et les livres d’artistes constituent un produit éditorial unique, tant par leur tridimensionnalité que par toutes les formes d’inventivités qu’ils développent. Ils sont un terrain extraordinaire pour l’étude des processus cognitifs, par la pluralité des lectures qu’ils combinent, leurs formes ingénieuses et inattendues, les jeux de lecture et de pensée qu’ils induisent » a déclaré le Musée sur sa page Facebook.



Pour Carla Vaglio, présidente de l’Association Collezione Piero Marengo. Progetto libro animato e d’artista depuis 2018, cette exposition a resserré les liens culturels et scientifiques existant depuis de nombreuses années entre Turin et Lyon.



Plusieurs institutions se rencontrent ainsi depuis quelque temps déjà. Pour Lyon, l’Université Lyon 1 avec le projet « Vésale en 3D » et le Musée des Sciences médicales et de la Santé Testut Latarjet ; pour Turin, les départements d'Anatomia umana et de Scienze veterinarie, le Museo di anatomia umana, le Museo Cesare Lombroso di Anatomia criminale, le Fondi antichi di Scienze veterinarie, l’Accademia di medicina, l’Accademia delle Belle Arti.

Il n'est bien sûr pas permis de toucher les pop-up, mais leur mise en scène dans les vitrines permet de les voir ouverts, déployés, montés en 3D, merveilleusement didactiques.