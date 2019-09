L’eau dessinée, une histoire d'eau et de bulles à la Fondation François Schneider

Crédit : Christian Cailleaux, Embarqué, Futuropolis Crédit : Christian Cailleaux, Embarqué, Futuropolis

Marine Blandin, Fables nautiques, édition Delcourt Monnier Marius, Barret Marius Antoine, Le commandant La-Fureur-des-Flots, Musée de la bande dessinée Catel et Véronique Grisseaux, Au secours, ça fond !, détail de la page 6, édition Casterman

Depuis 19 ans, la Fondation François Schneider accueille dans son Centre d’Art, un ancien atelier d’embouteillage tout en transparence situé dans un paysage d’exception aux pieds des Vosges (Wattwiller, Haut-Rhin), des projets d’arts rassemblés par un thème commun : l’eau.L’eau dessinée racontera ainsi une histoire d’eau à travers la bande dessinée et l’illustration, du voyage à la science-fiction en passant par les questions environnementales ou des histoires insulaires. Dans une scénographie joyeuse et ludique, plus de deux cents documents et objets seront présentés, rassemblant des originaux, des manuscrits, des illustrés, des films animés, destinés aux nostalgiques des années 60 tout comme aux amateurs de romans graphiques plus contemporains.Constituée à partir des collections patrimoniales de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (Angoulême), de prêts d’auteurs, d’éditeurs et de collectionneurs, l’exposition retrace plus d’un siècle d’histoire de l’image dessinée et illustrée sur le thème de l’eau ayant inspiré une multitude de récits.Plusieurs périodes seront passées en revue, depuis les pionniers, avec Christophe, Georges Mory, Marcel Turlin, en passant par la ligne claire de Bruno Le Floc’h et Christian Cailleaux, les incontournables François Boucq, Moebius ou François Schuiten, avant les auteurs du roman graphique moderne que sont Nathalie Ferlut, Jens Harder, Nicolas de Crécy, Marine Blandin ou encore Maruo.Des artistes passés par la HEAR, Haute École des arts du Rhin, Mulhouse et Strasbourg, sont également mis à l’honneur, l’école d’art étant connue pour sa section illustration.Du 26 octobre 2019 au 29 mars 2020Fondation François Schneider27 Rue de la Première Armée68700 Wattwiller