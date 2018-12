L'écriture au coeur de la Journée internationale de la Francophonie

Comme depuis vingt ans, l’édition 2019 sera à nouveau organisée autour de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, donnant ainsi à voir toute la richesse et la diversité de la langue française.Un focus particulier devrait être réservé à l'Afrique. En octobre dernier, Emmanuel Macron aurait exigé que le continent devienne le centre de gravité de la Francophonie . L’élection de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, au poste de secrétaire générale de la Francophonie, qui ne sera effective qu'à partir du 1er janvier 2019, devrait aider à orienter les événements.Cette nouvelle édition se consacrera au thème des métamorphoses de l’écriture. Les visiteurs découvriront les nombreuses formes de l’écrit – des calligrammes aux émoticônes –, l’utilisation de l’écriture dans les différents domaines de la société comme la publicité et le multimédia, les processus d’écriture, d’expression graphique et de mise en page des textes.La Semaine 2019 invitera également le grand public et tous les acteurs de l’événement, Alliances françaises, Instituts français et centres culturels étrangers, villes et villages partenaires, librairies et bibliothèques, établissements scolaires et associations, théâtres et musées à fêter toute la richesse de la langue française à travers des ateliers, des animations ludiques, des conférences et des spectacles.Avec le mot-dièse #SLFF19, les absents pourront toujours manifester leur enthousiasme, au chaud, depuis les réseaux sociaux.