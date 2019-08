L'écriture de la vie : salon de la biographie et du roman historique de Chaville

Plonger dans les coulisses de l’Histoire

Ce rendez-vous traditionnel pour les passionnés de biographies et de livres d’histoire réunira un plateau de biographes et d’écrivains de talent, samedi 21 septembre 2019, à l’Atrium de Chaville.Le Salon se déroulera sous le parrainage de Jean-Noël Jeanneney, professeur émérite des universités en histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de Paris et auteur de nombreux ouvrages et documentaires historiques. Il présentera son ouvrage François de Wendel. L’argent et le pouvoir (CNRS Éditions).Il participera également à une « Rencontre avec » Élie Barnavi, invité d’honneur du salon, professeur d’histoire de l’Occident moderne à l’université de Tel-Aviv et titulaire de plusieurs prix, dont le Grand Prix de la Francophonie de l’Académie française, reçu en 2007, pour l’ensemble de son œuvre.À leurs côtés, plus de 70 écrivains et biographes seront présents, parmi lesquels Denis Demonpion, François Kersaudy, Bernard Pascuito, Martine Laroche-Joubert, Dominique Lormier, Alain Vircondelet, Gérard de Cortanze, prix Historia 2019 du roman historique pour son ouvrage Femme qui court. Violette Morris, la scandaleuse (Albin Michel). Michel Drucker dédicacera son dernier livre, Il faut du temps pour rester jeune (Robert Laffont).L’histoire, la mémoire, la politique et la religion seront au cœur des débats lors des conférences. Au programme : en ouverture du Salon « Le rôle civique de l’écrivain » avec Élie Barnavi et Jean-Noël Jeanneney, conversation avec Jean Tulard, « Entre mémoire et histoire » avec Myriam Anissimov, Dominique Missika et Jean-François Kahn, « Extrémismes politiques et religieux » avec Jean Birnbaum et Jean-Noël Liaud.Les amoureux de la langue française et de l’orthographe pourront s’essayer à la dictée pour tous, organisée par le Rotary Club de Chaville, en partenariat avec Les Amis du Livre. Grâce à « L’avis des lecteurs » les férus de lecture feront découvrir, en quelques lignes, aux visiteurs du Salon, une biographie ou un roman qu’ils auront choisi parmi la liste des ouvrages présentés le 21 septembre.Véritable manifestation culturelle pour tous, le Salon élargit encore son audience aux plus jeunes avec des animations qui célèbrent l’Histoire sous toutes ses formes. Le jeune public pourra partir à la découverte du grand Léonard de Vinci à travers une chasse au trésor dans l’Atrium, participer à des ateliers et rencontrer une quinzaine d’auteurs jeunesse, narrateurs fascinés par les péripéties de personnages célèbres.