L'écrivain Daniel Rondeau élu au 8e fauteuil de l'Académie Française

Le 6 juin 2019, Daniel Rondeau a été élu à l'Académie française. Il prend place au 8e fauteuil, anciennement celui de Michel Déon, décédé en 2016. L'écrivain et ancien diplomate devient le 733e membre à revêtir l'habit vert et à se joindre aux Immortels. Il a été élu face aux autres candidats, dès le premier tour, avec 18 voix.

Chris Hills — CC BY-SA 2.0

L’Académie française se compose de 40 membres, les Immortels, élus par leurs pairs. Elle rassemble des poètes, des romanciers, des philosophes, des historiens, des médecins, des scientifiques, des hommes d’État... Qui ont pour point commun d'avoir illustré particulièrement la langue française.Ils sont surnommés les Immortels en raison de leur devise « À l'immortalité » qui figure sur le sceau donné à l’Académie par son fondateur, le cardinal de Richelieu. Elle vise à l'origine la langue française et non les académiciens. Cette notion s'est rapidement étendue aux membres pour leur gloire posthume.Daniel Rondeau revêt donc l'habit vert pour sa contribution à la langue française. Il a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels des romans (Mécaniques du Chaos, Grasset, 2017, Grand Prix du roman de l’Académie française), des récits autobiographiques (L’Enthousiasme, Grasset, 2006), des livres engagés (Chronique du Liban rebelle, Grasset, 1991).Dernièrement, il a publié, chez Grasset, Boxing-Club (2016) et La Raison et le Cœur (2018). En tant qu'éditeur, il a fondé les éditions du Quai Voltaire et dirigé la collection Bouquins, chez Laffont. Il représente actuellement le laboratoire d’idées de l’ONU à Paris.​​​​​​​