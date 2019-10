L'écrivain italien Niccolò Ammaniti signe une nouvelle série, Anna

Niccolò Ammaniti (crédits Greta De Lazzaris)

Dans un présent post-apocalyptique, une jeune fille obstinée se lance à la recherche de son petit frère, victime d’un enlèvement. À travers les champs calcinés, les forêts ténébreuses, les ruines de centres commerciaux et les villes abandonnées, elle devra lutter jour après jour aux côtés d’une communauté de survivants dans une île désolée où la nature a repris ses droits. Elle sera guidée dans sa quête par le livre d’instructions que sa mère lui a légué. Mais au fil des jours, elle comprendra qu’il est désormais impossible de vivre selon les règles d’autrefois : il lui faut en bâtir de nouvelles.

D’après son roman éponyme, Niccolò Ammaniti cosigne le scénario avec Francesca Manieri ( Il Miracolo , Italian Race). Anna est une création originale Sky en huit épisodes, produite par Mario Gianani et Lorenzo Mieli pour Wildside, en coproduction avec ARTE France et Kwai.Le synopsis de la série :Le livre Anna de Niccolò Ammaniti a été publié par les éditions Grasset, dans une traduction de Myriem Bouzaher, en 2016. L'ouvrage original a été publié en Italie par Einaudi.« Combien de temps vit un homard ? Cent cinquante ans. Un crocodile, lui, vit quatre-vingts ans. Une mouche, trente jours. Autant de mystères de la biologie. Imaginez un monde où les êtres humains vivent quatorze ans, comme les chiens. À la puberté, un virus caché dans l’ADN humain se réveille et tout s’arrête. Émerge alors un monde peuplé d’enfants, qui repose sur des règles simples ; tout est déterminé et tout est possible », résume lui-même Niccolò Ammaniti.Le tournage d‘Anna vient de débuter dans la campagne romaine puis se déplacera en Sicile. Aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment.