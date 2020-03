L'écrivain sénégalais Souleymane Mbodj nommé chevalier de l'ordre national du Mérite

L’auteur et musicien sénégalais Souleymane Mbodj, publié aux éditions Milan, vient d’être nommé chevalier de l’ordre national du Mérite par le ministère de l’Éducation nationale, a annoncé la maison.



Souleymane Mbodj, crédit : éditions Milan



Conteur et musicien né au Sénégal, Souleymane Mbodj se consacre depuis de nombreuses années à la transmission des contes d’Afrique en milieu scolaire sur la base de projets pédagogiques en partenariat avec l’Éducation nationale. Cette nomination vient honorer un parcours remarquable de près de trente ans, et des mérites distingués dans la transmission des littératures orales africaines.



Souleymane Mbodj dit et joue ses contes depuis longtemps, de la maternelle au lycée, et ce dans toute la France et à l’étranger. Les contes sont accompagnés dans leur voyage par des chants, des rythmes et des mélodies. Guitariste, percussionniste et chanteur, il a appris la musique sous la direction des grands maitres percussionnistes du Sénégal et a parfait sa formation théorique à Paris.



Enseignant pendant de longues années, notamment au CFMI de l’université de Paris-Orsay, il propose également des formations sur le conte à la demande de bibliothécaires ou d’associations. Il se produit très régulièrement en spectacle dans les festivals, salons du livre, médiathèques, instituts culturels, en France et à l’étranger.



Depuis 2005, il a publié plusieurs ouvrages de contes d’Afrique, avec ou sans CD, aux éditions Milan, Rue du monde et les Éléphants. Il est l’auteur de Soriba et les animaux musiciens, Contes et musiques d’Afrique, Contes et magies d’Afrique, ou encore L’Antilope et la panthère et autres contes africains, pour ne citer qu’eux.